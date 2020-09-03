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كُتّاب وآراء
"اليقظة الإقليمية" تخفّف تدابير كورونا في اليوسفية
أعلنت لجنة اليقظة الإقليمية باليوسفية عن رفع بعض الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا بالإقليم، ابتداء من اليوم الخميس، وذلك بناء على التقييم الذي باشرته اللجنة المذكورة بخصوص تطور الوضعية الوبائية بالإقليم.
وذكر بلاغ للجنة اليقظة الإقليمية أنه تقرر، ابتداء من اليوم، عدم تمديد مواقيت إغلاق المحلات التجارية والحرفية والخدماتية، والفضاءات العمومية وفضاءات تجارة القرب والحمامات والملاعب والقاعات الرياضية، وفق ما كان في إقليم اليوسفية بناء على القرار العاملي رقم 38 الصادر بتاريخ 27 غشت 2020.
وأضاف البلاغ أن "هذا القرار يأتي بناء على الاجتماعات المنتظمة التي تعقدها اللجنة الإقليمية لليقظة، على ضوء تطور الحالة الوبائية لكوفيد-19 بإقليم اليوسفية، وبناء على الإجراءات الاحترازية المتخذة من أجل حصر انتشار هذا الوباء، وما تستدعيه الضوابط القانونية المواكبة لفرض حالة الحجر الصحي".
وأهابت لجنة اليقظة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية المقررة من طرف السلطات العمومية، حفاظا على سلامتهم من هذا الوباء، وخاصة احترام قواعد النظافة العامة، والتعاون في تطبيق التباعد الإجتماعي والحرص على ارتداء الكمامات وتوخي الحذر وعدم الإستهتار بالمرض.