حملة تبرع تجمع 300 كيس من الدم بمدينة وادي زم

هسبريس من خريبكة

تمكن المركز الإقليمي لتحاقن الدم بإقليم خريبكة من تعزيز مخزونه بـ 300 كيس من الدم، وذلك بمناسبة تنظيم حملة تطوّعية، يومي الثلاثاء والأربعاء، احتضنتها مرافق المركز الاجتماعي للقرب "المقاومة" بمدينة وادي زم، إقليم خريبكة.

حملة التبرع بالدم، المنظمة من طرف "جمعية الأخوة لتنمية الموروث الثقافي"، و"المنظمة المغربية للإغاثة والإنقاذ- فرع وادي زم"، بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة الصحة بخريبكة، وبتنسيق مع السلطة المحلية بوادي زم، عرفت توافد عدد كبير من الراغبين في التبرع بتلك المادة الحيوية طيلة اليومين الماضيين.

وتمكن الواقفون وراء تنظيم المبادرة الإنسانية من الحصول على 120 كيسا من الدم في اليوم الأول من الحملة، فيما بلغ عدد الأكياس في اليوم الثاني والأخير 180 كيسا، ما مكّن مركز تحاقن الدم من تدارك جزء من الخصاص الذي يعرفه إقليم خريبكة في تلك المادة الحيوية.

وأشار المنظمون إلى أنهم حرصوا خلال يومي الحملة على احترام مختلف التدابير الاحترازية التي تفرضها الظرفية الراهنة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات الوقائية، وتفادي الاكتظاظ والازدحام داخل المركز الاجتماعي.