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الرئيسية | جهات | حموشي يعيّن أسماء جديدة ضمن مناصب المسؤولية‎

حموشي يعيّن أسماء جديدة ضمن مناصب المسؤولية‎

حموشي يعيّن أسماء جديدة ضمن مناصب المسؤولية‎
هسبريس من الرباط
الخميس 03 شتنبر 2020 - 11:25

أشر عبد اللطيف حموشي على مجموعة من الأسماء التي جرى تعيينها في عدد من مناصب المسؤولية بمختلف مصالح الأمن الوطني بمدن الناظور وطنجة ووجدة ومكناس وابن سليمان وبرشيد والسعيدية.

وتدخل هذه التعيينات الجديدة، وفق المديرية العامة للأمن، في إطار دينامية داخلية تهدف إلى ضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات أمنية شابة ومتمرسة، قادرة على المشاركة الفعالة في تحقيق أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.

وشملت هذه التعيينات الجديدة سبعة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين نائب رئيس للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، ورئيس للمفوضية الخاصة بـ"طنجة مارينا باي"، ورئيسين للقيادة العليا للهيئة الحضرية بولايتي أمن وجدة ومكناس، بالإضافة إلى تعيين ثلاثة رؤساء للهيئة الحضرية بمدن ابن سليمان وبرشيد والسعيدية.

وتم الحرص في الترشح والتعيين لشغل هذه المناصب الأمنية، تقول المديرية، على اختيار كفاءات من الجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين، ممن تتوافر فيهم المهنية العالية، والنزاهة والتجربة الوظيفية؛ وذلك ليتسنى لهم التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية، وتوطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح المرفقي لمصالح الأمن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - من إنزكان الخميس 03 شتنبر 2020 - 11:33
ماكرهناش سي الحموشي يشوف من حالة إنزكان راها خاصها بزاف...
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2 - لطيفة الخميس 03 شتنبر 2020 - 11:36
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو من الله ان يتم اختيار الشخص المناسب و وضعه في المكان المناسب الذي يعرف الواجب الذي عليه و يقوم به فقد تعبنا من المحسوبية
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