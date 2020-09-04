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ترميم بيوت تاريخية وسط "قصر ألوكوم" في طاطا

ترميم بيوت تاريخية وسط "قصر ألوكوم" في طاطا
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 شتنبر 2020 - 09:54

تسلم مستفيدون مفاتيح عدد من المساكن الطينية في التجمع العمراني التاريخي "قصر ألوكوم"، وذلك بعد إتمام عملية ترميم هذه المنازل التي أصبحت جاهزة لإيواء ساكنتها في ظروف آمنة ومريحة.

واطلع صلاح الدين أمال، عامل إقليم طاطا، على تقدم عمليات الترميم وإعادة التأهيل التي يشهدها هذا الموروث التراثي العمراني، الذي يعود تاريخ تشييده إلى قرون متتالية.

وتندرج عملية ترميم هذا القصر، الذي يقع في المجال الترابي للجماعة الترابية "ألوكوم"، في إطار "برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات"، الذي يهدف بالأساس إلى تحسين الشروط السوسيو اقتصادية وظروف السكن لقاطنة القصور والقصبات، وتبني الفاعلين المحليين منهجية التنمية المستدامة للقصور والقصبات.

ويشمل هذا المشروع ترميم وإعادة تأهيل مداخل قصر ألوكوم، والجامع الكبير، وترميم البيوت المأهولة من طرف العائلات المعوزة (28 منزلا)، وإخلاء المباني المهجورة والآيلة للسقوط، وتسوير البقع المخلاة (42 بناية)، وترميم المسالك المغطاة، وتهيئة الطرق والأزقة والساحات، وتهيئة قواعد الأساس، وتجديد "ميازيب" صرف مياه الأمطار، وإصلاح الطلاء والأبواب والنوافذ.

ويهدف هذا المشروع، الذي رصد لإنجاز أشغاله غلاف مالي بقيمة 11.810.265.00 درهم، إلى خلق إطار يعزز تبني الفاعلين المحليين لنتائج عملية التثمين المستدام للسكن الطيني وللتراث الذي يشكله قصر ألوكوم، ولآثاره الاقتصادية والاجتماعية على السكان المحليين، خاصة منهم فئتي الشباب والنساء.

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