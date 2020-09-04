توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب

هسبريس من الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة بكل من السهول الداخلية، وسوس، والجنوب الشرقي وجنوب المملكة، مع تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح، مرفوقة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل والسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية.

كما سيلاحظ تمركز سحب ركامية ستعطي أمطارا أو زخات أحيانا رعدية فوق مرتفعات الأطلس، ونواحيه المجاورة والجنوب الشرقي مصحوبة بهبات قوية، مع صعود سحب مدارية ستعطي أمطارا أو زخات رعدية بالأقاليم الجنوبية، وكذا نزول أمطار خفيفة محلية بالواجهة المتوسطية والسواحل الوسطى.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات البلاد، مع احتمال هبوب زوابع رملية محلية جنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح قوية شرقية بالبوغاز، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما شرقية إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الشمالي إلى شرقية بالواجهة المتوسطية وضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى شمالية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بالجنوب الشرقي والشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و27 درجة بالشمال الغربي والسهول الداخلية الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس وسوس والسفوح الجنوبية-الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و21 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والريف ومرتفعات الأطلس والسهول الأطلسية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 42 و46 درجة شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 38 و42 درجة داخل الغرب واللوكوس والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وسهول تادلة وتانسيفت والرحامنة وداخل سوس وأقصى الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح ما بين 32 و38 جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسهول الداخلية، وستكون ما بين 25 و32 درجة شمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والريف ومنطقة طنجة ومرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية والسهول الأطلسية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين آسفي وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.