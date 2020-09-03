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الرئيسية | جهات | "كورونا" تدخل مستشارا باستئنافية ورزازات للإنعاش

"كورونا" تدخل مستشارا باستئنافية ورزازات للإنعاش

"كورونا" تدخل مستشارا باستئنافية ورزازات للإنعاش
هسبريس من ورزازات
الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:15

حالة جديدة تضاف إلى المصابين بوباء "كوفيد-19" بمحكمة الاستئناف بمدينة ورزازات، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية إصابة مستشار آخر بالمحكمة ذاتها بهذا الفيروس، وفق ما أوردته مصادر قضائية مسؤولة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المستشار المعني بالأمر أجريت له التحاليل المخبرية بمدينة مراكش حيث يقطن رفقة عائلته، وجاءت نتيجتها إيجابية، مشيرة إلى أن المعني بالأمر نقل بعد ذلك إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة مراكش.

وأوضحت المصادر نفسها أن جميع المنتسبين للقضاء يتم إخضاعهم للتحاليل المخبرية بعد انتهاء العطلة، ولا يسمح لهم باستئناف العمل إلا حين التوصل بنتائج التحاليل، من أجل محاصرة الوباء والحيلولة دون انتشاره وسط القضاة وباقي الموظفين.

يذكر أن نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات ومستشار آخر وشرطي وعون ونائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات سبق أن أصيبوا بفيروس كورونا، ما دفع برئاسة المحكمتين إلى تشديد إجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية للتصدي للفيروس.

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