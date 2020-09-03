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الرئيسية | جهات | "كورونا" يوقف العمل في أكبر منجم للفضة بتنغير

"كورونا" يوقف العمل في أكبر منجم للفضة بتنغير

"كورونا" يوقف العمل في أكبر منجم للفضة بتنغير
هسبريس من ورزازات
الخميس 03 شتنبر 2020 - 23:37

قررت إدارة منجم إميضر بإقليم تنغير، منذ الأربعاء، توقيف العمل بهذا المنجم الذي تستخرج منه الفضة، إلى حين التوصل بنتائج التحاليل المخبرية التي أجريت لأزيد من 1300 عامل به بعد تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا في صفوفهم.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر من داخل المنجم المذكور لهسبريس، فإن إدارة الشركة قررت توقيف جميع العمال، باستثناء بعض المداومين، بعد تسجيل ثلاث حالات مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ووفق المعطيات نفسها، فإن حوالي 1300 من عمال المنجم سالف الذكر تم إخضاعهم للتحاليل المخبرية منذ أمس الأربعاء إلى غاية اليوم الخميس بالمركب الثقافي للحي المنجمي بمدينة تنغير، وتنتظر الإدارة نتائج التحاليل لاستئناف العمل.

ويأتي قرار توقف الأشغال بمنجم الفضة، بحسب المصادر نفسها، تفاديا لخطر انتشار الفيروس وسط العمال، وتماشيا مع الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات العمومية، مضيفة أن الشركة تقوم منذ بداية تفشي الوباء بالتدابير اللازمة من أجل حماية عمالها وموظفيها.

وأكدت مصادر مسؤولة من داخل إدارة شركة مناجم إميضر أن هذه الأخيرة عملت منذ البداية على التطبيق الصارم للتدابير الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة وباقي السلطات، من أجل ضمان صحة مستخدمي المنجم، كما جرى اعتماد آليات وتدابير وقائية داخليا منذ بداية "أزمة كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - samir الجمعة 04 شتنبر 2020 - 00:04
مادام ليس لنا فيه حف الخدمة كون غير تسد بمرة
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2 - Elbouhali الجمعة 04 شتنبر 2020 - 00:22
واخيرا اتفقت تركيا واليونان وخوتنا باقين مضاربين اسد ولا يحل مامستافدينش الله اريبوا عليهم ونتهناو
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