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كُتّاب وآراء
"كورونا" يوقف العمل في أكبر منجم للفضة بتنغير
قررت إدارة منجم إميضر بإقليم تنغير، منذ الأربعاء، توقيف العمل بهذا المنجم الذي تستخرج منه الفضة، إلى حين التوصل بنتائج التحاليل المخبرية التي أجريت لأزيد من 1300 عامل به بعد تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا في صفوفهم.
وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر من داخل المنجم المذكور لهسبريس، فإن إدارة الشركة قررت توقيف جميع العمال، باستثناء بعض المداومين، بعد تسجيل ثلاث حالات مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
ووفق المعطيات نفسها، فإن حوالي 1300 من عمال المنجم سالف الذكر تم إخضاعهم للتحاليل المخبرية منذ أمس الأربعاء إلى غاية اليوم الخميس بالمركب الثقافي للحي المنجمي بمدينة تنغير، وتنتظر الإدارة نتائج التحاليل لاستئناف العمل.
ويأتي قرار توقف الأشغال بمنجم الفضة، بحسب المصادر نفسها، تفاديا لخطر انتشار الفيروس وسط العمال، وتماشيا مع الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات العمومية، مضيفة أن الشركة تقوم منذ بداية تفشي الوباء بالتدابير اللازمة من أجل حماية عمالها وموظفيها.
وأكدت مصادر مسؤولة من داخل إدارة شركة مناجم إميضر أن هذه الأخيرة عملت منذ البداية على التطبيق الصارم للتدابير الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة وباقي السلطات، من أجل ضمان صحة مستخدمي المنجم، كما جرى اعتماد آليات وتدابير وقائية داخليا منذ بداية "أزمة كورونا".