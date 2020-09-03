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كُتّاب وآراء
إغلاق المحلات التجارية يبدأ في الثامنة ليلا بتنغير
شرعت السلطات المحلية بإقليم تنغير، الخميس، في تحسيس وإخبار المواطنين والمواطنات بأن جميع المحلات التجارية والخدماتية والمهنية بالإقليم ستغلق أبوابها ابتداء من يوم الجمعة على الساعة الثامنة ليلا، إلى إشعار آخر.
ويأتي هذا القرار المتخذ من قبل اللجنة الإقليمية لليقظة، التي يترأسها حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، في إطار المقاربة الوقائية والاستباقية للتصدي لوباء "كورونا"، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات، بحسب مصدر من السلطة المحلية بتنغير.
وكشف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن جميع المحلات التجارية والخدماتية والمهنية والمقاهي، بدون استثناء، ستغلق أبوابها ابتداء من يوم الجمعة على الساعة الثامنة ليلا، مشيرا إلى أن على المواطنين الالتزام بهذا القرار الجديد للتصدي لوباء كورونا.
وأوضح المسؤول عينه أن اللجنة الإقليمية قررت أيضا، ابتداء من يوم الجمعة، فرض حظر التجول من الساعة الـ10 ليلا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا، مضيفا أن على المواطنين الالتزام بتعليمات السلطات بخصوص هذه القرارات، لافتا إلى أن "كل مخالف لهذه القرارات والتعليمات سينال جزاءه القانوني".
وأكد المصدر نفسه أن تنفيذ هذه القرارات يعهد به إلى السلطات المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، وباقي المصالح المتدخلة، كل في دائرة اختصاصه، مشيرا إلى أن "الجميع مجند من أجل تجاوز هذه المرحلة، وعلى التجار والمهنيين احترام مواقيت الفتح والإغلاق الجديدة التي سيتم العمل بها، وعلى المواطنين أيضا عدم مغادرة منازلهم ابتداء من الساعة العاشرة ليلا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
بل الحد من انتشار هذا الوباء يتطلب تحسيس المواطنين يالتزام شروط السلامة.
المدينة التي لا تسجل سوى عدد ضئيل من الاصابات ( احيانا 9 او 4 او 2 والبارحة 0 حالة) يفرض عليها الحضر الليلي، والدار البيضاء ومراكش اللتان تتصدران المدن لا حديث عن حضر التجوال ولا غيره
فأي منطق هذا ؟
لا حولة ولا قوة الا بالله. يمهل ولا يهمل
في اوروبا الشمالية جميع المحلات تغلق قبل التاسعة ليلا و بعضها القليلة جدا و الموجودة في بعض المحطات حتى العاشرة لصالح الذين يشتغلون ليلا!
و جعلنا الليل لباسا و جعلنا النهار معاشا!
و عيب جدا ان يتصل الانسان بالآخر عبر الهاتف قبل التاسعة سوى في أمور مستعجلة جدا من الممكن الاتصال حتى العاشرة ليلا فقط!
الناس اخترعوا الكهرباء و مازال ضوء الشمع يوجد دائما في البيت. اما في المغرب فيكرهون الشمع بعد دخول الكهرباء و من يستعمل ضوء الشمع و له الكهرباء يظن الناس انه مشعود او سحار! او الشمع خاص فقط في الأضرحة! و الأغلبية لا تعلم ان ضوء الشمع احسن بكثير من ضوء الكهرباء و زيادة ينشر الهدوء و الطمأنينة و الرومانسية!