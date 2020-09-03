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إغلاق المحلات التجارية يبدأ في الثامنة ليلا بتنغير

إغلاق المحلات التجارية يبدأ في الثامنة ليلا بتنغير
محمد ايت حساين من تنغير
الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:05

شرعت السلطات المحلية بإقليم تنغير، الخميس، في تحسيس وإخبار المواطنين والمواطنات بأن جميع المحلات التجارية والخدماتية والمهنية بالإقليم ستغلق أبوابها ابتداء من يوم الجمعة على الساعة الثامنة ليلا، إلى إشعار آخر.

ويأتي هذا القرار المتخذ من قبل اللجنة الإقليمية لليقظة، التي يترأسها حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، في إطار المقاربة الوقائية والاستباقية للتصدي لوباء "كورونا"، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات، بحسب مصدر من السلطة المحلية بتنغير.

وكشف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن جميع المحلات التجارية والخدماتية والمهنية والمقاهي، بدون استثناء، ستغلق أبوابها ابتداء من يوم الجمعة على الساعة الثامنة ليلا، مشيرا إلى أن على المواطنين الالتزام بهذا القرار الجديد للتصدي لوباء كورونا.

وأوضح المسؤول عينه أن اللجنة الإقليمية قررت أيضا، ابتداء من يوم الجمعة، فرض حظر التجول من الساعة الـ10 ليلا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا، مضيفا أن على المواطنين الالتزام بتعليمات السلطات بخصوص هذه القرارات، لافتا إلى أن "كل مخالف لهذه القرارات والتعليمات سينال جزاءه القانوني".

وأكد المصدر نفسه أن تنفيذ هذه القرارات يعهد به إلى السلطات المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، وباقي المصالح المتدخلة، كل في دائرة اختصاصه، مشيرا إلى أن "الجميع مجند من أجل تجاوز هذه المرحلة، وعلى التجار والمهنيين احترام مواقيت الفتح والإغلاق الجديدة التي سيتم العمل بها، وعلى المواطنين أيضا عدم مغادرة منازلهم ابتداء من الساعة العاشرة ليلا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - امينة الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:21
المفروض هو الاغلاق مع السادسة لان مصير من يمشي في هذه الدروب عند حلول الظلام الكسر والعكاز
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2 - الاصيل الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:25
ما علاقة كرونا باغلاق المحلات على الساعة الثامنة مساءا¿هل كرونا لا تظهر الا بعد هذا التوقيت¿
بل الحد من انتشار هذا الوباء يتطلب تحسيس المواطنين يالتزام شروط السلامة.
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3 - abdo الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:26
جميل جدا صورة من اقدار ايام حادة
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2
4 - غرائب الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:27
ما فهمت والو
المدينة التي لا تسجل سوى عدد ضئيل من الاصابات ( احيانا 9 او 4 او 2 والبارحة 0 حالة) يفرض عليها الحضر الليلي، والدار البيضاء ومراكش اللتان تتصدران المدن لا حديث عن حضر التجوال ولا غيره
فأي منطق هذا ؟
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8
5 - امجيد الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:32
الئ ملتقط الصورة با نت ليك غير هاديك التصويرة؟ ماكاين شوارع مكاين أحياء تعبر عن متاجر القرب؟
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9
6 - هههههههه الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:35
احذرو الفيروس يخرج بعد التامنة مساءا.... ما هذا المنطق ههههععع
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11
7 - Moha الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:36
عيب وعار يا ايت احساين وأنت ابن المنطقة أن تضع صورة توحي لسنوات البورديل ، ألم تجد في تنغير كلها غيؤ هذه الصورة الرذيئة؟
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6
8 - وفاء1 الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:36
كورونا كتخرج حتى 8 اليل غير في الحوانت اما الشوارع عامرين دنيا هنيا فهم تسطة!!!!!
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9 - رأي الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:38
لان كورونا كتخرج غير من بعد الثامنة مساءً !!!!
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10 - مجرد رأي الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:54
إقليم بأكمله لم يسجل منذ بداية الوباء أي أكثر من 147 حالة وتفرض فيه هذه الإجراءات ومدن تخطت العشرة الاف لم يفرض فيها أي شيء، في الحقيقة ناس درعة تافيلالت الله اعمرها دار. استمروا على نفس النهج!!!؟؟
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6
11 - جووووووووووويل الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:57
واش هاد الصورة فالمغرب؟
لا حولة ولا قوة الا بالله. يمهل ولا يهمل
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12 - said الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:03
لا داعي لهذا الاغلاق هده المنطقة شاسعة جدا يكفي ان يقتصرو عل مركز تنغير بومالن والقلعة التي تعرف اكتضاض
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13 - Yahya الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:16
راه عيب الخروج بعد صلاة العشاء سوى يوم الجمعة او السبت و ايّام العيد!
في اوروبا الشمالية جميع المحلات تغلق قبل التاسعة ليلا و بعضها القليلة جدا و الموجودة في بعض المحطات حتى العاشرة لصالح الذين يشتغلون ليلا!
و جعلنا الليل لباسا و جعلنا النهار معاشا!
و عيب جدا ان يتصل الانسان بالآخر عبر الهاتف قبل التاسعة سوى في أمور مستعجلة جدا من الممكن الاتصال حتى العاشرة ليلا فقط!
الناس اخترعوا الكهرباء و مازال ضوء الشمع يوجد دائما في البيت. اما في المغرب فيكرهون الشمع بعد دخول الكهرباء و من يستعمل ضوء الشمع و له الكهرباء يظن الناس انه مشعود او سحار! او الشمع خاص فقط في الأضرحة! و الأغلبية لا تعلم ان ضوء الشمع احسن بكثير من ضوء الكهرباء و زيادة ينشر الهدوء و الطمأنينة و الرومانسية!
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14 - حميدة 100,% الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:16
هاد الفيروس اصبح متطور يخرج من التامنة مساءا الا غاية الخامسة صباحا تم ينام ثم يخرج معا التامنة مساءا ليبدأ في الانتشار
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