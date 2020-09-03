إغلاق المحلات التجارية يبدأ في الثامنة ليلا بتنغير

محمد ايت حساين من تنغير

شرعت السلطات المحلية بإقليم تنغير، الخميس، في تحسيس وإخبار المواطنين والمواطنات بأن جميع المحلات التجارية والخدماتية والمهنية بالإقليم ستغلق أبوابها ابتداء من يوم الجمعة على الساعة الثامنة ليلا، إلى إشعار آخر.

ويأتي هذا القرار المتخذ من قبل اللجنة الإقليمية لليقظة، التي يترأسها حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، في إطار المقاربة الوقائية والاستباقية للتصدي لوباء "كورونا"، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات، بحسب مصدر من السلطة المحلية بتنغير.

وكشف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن جميع المحلات التجارية والخدماتية والمهنية والمقاهي، بدون استثناء، ستغلق أبوابها ابتداء من يوم الجمعة على الساعة الثامنة ليلا، مشيرا إلى أن على المواطنين الالتزام بهذا القرار الجديد للتصدي لوباء كورونا.

وأوضح المسؤول عينه أن اللجنة الإقليمية قررت أيضا، ابتداء من يوم الجمعة، فرض حظر التجول من الساعة الـ10 ليلا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا، مضيفا أن على المواطنين الالتزام بتعليمات السلطات بخصوص هذه القرارات، لافتا إلى أن "كل مخالف لهذه القرارات والتعليمات سينال جزاءه القانوني".

وأكد المصدر نفسه أن تنفيذ هذه القرارات يعهد به إلى السلطات المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، وباقي المصالح المتدخلة، كل في دائرة اختصاصه، مشيرا إلى أن "الجميع مجند من أجل تجاوز هذه المرحلة، وعلى التجار والمهنيين احترام مواقيت الفتح والإغلاق الجديدة التي سيتم العمل بها، وعلى المواطنين أيضا عدم مغادرة منازلهم ابتداء من الساعة العاشرة ليلا".