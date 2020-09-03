"كورونا" يُصيب قائد القوات المساعدة في اشتوكة

رشيد بيجيكن من أكادير

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جهة سوس ماسة إلى 1353 حالة، وذلك بعد تسجيل 54 إصابة جديدة، وفق آخر المعطيات المحينة للمديرية الجهوية للصحة.

وتتوزع الحالات الجديدة بين أكادير إدوتنان بـ 23 حالة، وإنزكان آيت ملول بـ 12 حالة، وطاطا بـ 10 حالات، وتيزنيت بـ 5 حالات، واشتوكة آيت باها بـ 3 حالات، ضمنها القائد الإقليمي للقوات المساعدة، وتارودانت بحالة واحدة.

وسُجلت بسوس ماسة 77 حالة شفاء جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، موزعة بين أكادير إداوتنان بـ 23 حالة وإنزكان آيت ملول بـ 54 حالة؛ ليصل بذلك مجموع حالات التعافي منذ ظهور الوباء في الجهة إلى 594 حالة، فيما استقر عدد الوفيات في 24 حالة وفاة.