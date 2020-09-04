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كُتّاب وآراء
جهة بني ملال تُحصي 138 حالة "شفاء كورونا"
سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 35 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.
وحسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها فقد سُجلت 13 حالة بإقليم بني ملال، و9 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، و4 حالات بإقليم خنيفرة، و9 حالات بإقليم خريبكة، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة إلى 2989 حالة مصابة بـ"كوفيد-19".
كما أحصت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها، عند الساعة السادسة من مساء الخميس، 138 حالة شفاء جديدة؛ ويتعلق الأمر بـ34 حالة بإقليم بني ملال، و10 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، و14 حالة بإقليم خنيفرة، ثم 80 حالة بإقليم خريبكة؛ ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 2288 حالة.
ولم يطرأ أي تغيير في عدد الوفيات لعدم تسجيل أي حالة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، ليظل الرقم مستقرا في 33 حالة؛ فيما بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 665 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 88498 حالة.