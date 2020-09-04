24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0013:3217:0219:5421:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. إغفال ذكر موت "بادوج" يجر انتقادات على العثماني (5.00)

  2. مقترح قانون يُجرم "الإثراء غير المشروع" ويُطالب بسجن المفسدين (5.00)

  3. فرق البرلمان تقدّم تعديلات القانون الجنائي وسط توجس من "بلوكاج" (5.00)

  4. إقبال الأسر على التعليم الحضوري يربك الدخول المدرسي بالبيضاء (5.00)

  5. الراحل عبد الجبار لوزير .. احتراف الفكاهة بعد تجربة جيش التحرير (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | جهة بني ملال تُحصي 138 حالة "شفاء كورونا"

جهة بني ملال تُحصي 138 حالة "شفاء كورونا"

جهة بني ملال تُحصي 138 حالة "شفاء كورونا"
ياسين أوشن
الجمعة 04 شتنبر 2020 - 06:07

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 35 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وحسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها فقد سُجلت 13 حالة بإقليم بني ملال، و9 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، و4 حالات بإقليم خنيفرة، و9 حالات بإقليم خريبكة، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة إلى 2989 حالة مصابة بـ"كوفيد-19".

كما أحصت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها، عند الساعة السادسة من مساء الخميس، 138 حالة شفاء جديدة؛ ويتعلق الأمر بـ34 حالة بإقليم بني ملال، و10 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، و14 حالة بإقليم خنيفرة، ثم 80 حالة بإقليم خريبكة؛ ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 2288 حالة.

ولم يطرأ أي تغيير في عدد الوفيات لعدم تسجيل أي حالة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، ليظل الرقم مستقرا في 33 حالة؛ فيما بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 665 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 88498 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.