مديرية شفشاون تحث على تسليم "شهادة المغادرة"

هسبريس من الرباط

أكدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن تسليم شهادات المغادرة حق من حقوق التلميذ، يضمن له الاستفادة من حقه في التمدرس، "الذي لا يجب ربطه بأي نزاع كيف كان نوعه بين المؤسسة وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ".

جاء ذلك في مراسلة وجهتها المديرية إلى مديري مؤسسات التعليم الخصوصي، موردة أنه "يتعين على جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تسليم الوثيقة بشكل فوري لمستحقيها، ضمانا لحق جميع التلميذات والتلاميذ في التمدرس، مع إمكانية سلك هذه المؤسسات جميع الطرق القانونية والقضائية لاستخلاص مستحقاتها".

وجاءت هذه المراسلة بناءً على الشكايات الواردة على المديرية ذاتها بخصوص امتناع بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي عن تسليم شهادات المغادرة لأولياء أمور التلميذات والتلاميذ، بسبب عدم أدائهم واجبات تمدرس أبنائهم.