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كُتّاب وآراء
مديرية شفشاون تحث على تسليم "شهادة المغادرة"
أكدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن تسليم شهادات المغادرة حق من حقوق التلميذ، يضمن له الاستفادة من حقه في التمدرس، "الذي لا يجب ربطه بأي نزاع كيف كان نوعه بين المؤسسة وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ".
جاء ذلك في مراسلة وجهتها المديرية إلى مديري مؤسسات التعليم الخصوصي، موردة أنه "يتعين على جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تسليم الوثيقة بشكل فوري لمستحقيها، ضمانا لحق جميع التلميذات والتلاميذ في التمدرس، مع إمكانية سلك هذه المؤسسات جميع الطرق القانونية والقضائية لاستخلاص مستحقاتها".
وجاءت هذه المراسلة بناءً على الشكايات الواردة على المديرية ذاتها بخصوص امتناع بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي عن تسليم شهادات المغادرة لأولياء أمور التلميذات والتلاميذ، بسبب عدم أدائهم واجبات تمدرس أبنائهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
نكتة: قاليك مديرية التعليم تحث المدارس الخاصة.. . واش هادي دولة و لا مزرعة؟
المديرية عليها ردع كل من لم يحترم القانون بين المدارس الخصوصية، و القانون و الأحكام القضائية تقر بأحقية التلاميد و الطلبة في التعليم و الحصول على شواهد النجاح و شواهد التنقل و كل شهادة تدخل ضمن حقوقه. كما أنها تكون إسمية، أي تخرج باسم التلميد أو الطالب صاحبها و ليس باسم المدرسة...
المدارس الخصوصية هي فقط و سيط في العملية، و إدا كانت هناك أية عرقلة تم حدف الوسيط و إعطاء التلميد أو دويه الشواهد المطلوبة مباشرة دون وسيط.
هكدا نعلم أننا في دولة الحق و القانون ، ماشي تحث.. ههه