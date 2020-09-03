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Covid Hespress
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تفاصيل الحالة الوبائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة

تفاصيل الحالة الوبائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة
أيوب صدور من تطوان
الخميس 03 شتنبر 2020 - 22:40

أحصت جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 89 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الوباء، إلى 10098 إصابة؛ وهو ما يمثل 15.10 في المائة من إجمالي الحالات بالمملكة.

وفي حصيلتها اليومية، أفادت المديرية الجهوية للصحة، عند الساعة السادسة من مساء الخميس، بأن الحالات المعلنة الجديدة توزعت على طنجة أصيلة بـ36 حالة، وتطوان بـ29 إصابة، والمضيق الفنيدق بـ8 إصابات، مع 10 حالات بالحسيمة؛ علاوة على تسجيل 4 حالات مؤكدة بالعرائش، وإصابة واحدة بكل من شفشاون ووزان.

وبخصوص حالات التعافي، أعلن شفاء 88 مريضا بـ"كوفيد-19" خلال الفترة المذكورة، يتوزعون على طنجة بـ52 متعافيا، وتطوان بـ17 متماثلا للشفاء، مع 9 متعافين بالمضيق الفنيدق، و8 بالحسيمة، وحالة شفاء بكل من العرائش وشفشاون، ليصل مجموع المتعافين إلى 9233.

وأفادت المديرية ذاتها بأن الفيروس أودى بحياة شخص واحد بمدينة طنجة؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بالجهة منذ ظهور الجائحة إلى 252 حالة وفاة، بمعدل الإماتة وصل إلى 2.5 في المائة، في وقت بلغت نسبة التعافي 91 في المائة؛ وهو ما يعني أن 613 شخصا فقط قيد العلاج بمختلف مراكز العزل والتكفل بجهة الشمال.

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