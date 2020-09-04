الحالات النشطة بـ"كورونا" تصل إلى 100 في سبتة

جمال سماحي من تطوان

بلغ عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا المستجد بثغر سبتة المحتل، الخميس، 100 إصابة مؤكدة، عقب إعلان 6 إصابات جديدة، ما رفع إجمالي المصابين بالمدينة إلى 366 حالة، منذ بداية الجائحة في مارس الماضي.

في المقابل، سجلت المدينة ذاتها 3 حالات شفاء جديدة من المرض، ليبلغ مجموع المتعافين من كوفيد-19، إلى حدود مساء الخميس، 265 حالة، في وقت استقر عدد ضحايا الفيروس التاجي في الحالات الخمس المسجلة سابقا.

وتبعا لآخر تحديث لبيانات الوضعية الوبائية لفيروس كورونا بسبتة فإن 96 مصابا يتابعون البروتوكول العلاجي المعتمد، في إطار تدبير العزل الصحي؛ فيما ترقد 4 حالات بالمستشفى الجامعي للمدينة، منها حالة واحدة بقسم الطوارئ، تخضع للمراقبة الطبية.