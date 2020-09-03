147 إصابة جديدة بـ "كوفيد-19" في جهة درعة

محمد ايت حساين

سجلت جهة درعة تافيلالت 147 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب الحصيلة التي أعلنتها المديرية الجهوية للصحة عند الساعة السادسة من مساء الخميس، ليرتفع، بذلك، العدد الإجمالي للمصابين إلى 2941 حالة بعموم الجهة.

وتوزعت هذه الإصابات الجديدة على إقليم الرشيدية بـ80 حالة، و35 حالة بإقليم ورزازات، و30 حالة بإقليم ميدلت، وحالتين بإقليم زاكورة؛ فيما لم يسجل إقليم تنغير أي حالة جديدة منذ يومين، وفق الحصيلة المعلنة من طرف المديرية الجهوية للصحة.

وبعموم تراب الجهة، خلال الفترة المذكورة، حسب المعطيات الرسمية، تماثلت 37 حالة إضافية للشفاء التام من الفيروس، منها 23 حالة بإقليم ورزازات، و13 حالة بإقليم الرشيدية، وحالة واحدة بإقليم ميدلت؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء بالجهة إلى 1839 حالة، منذ بداية انتشار الفيروس.

وارتفعت حصيلة الوفيات في الـ24 ساعة الماضية بعموم الجهة إلى 80 حالة، إثر تسجيل 3 حالات جديدة، منها حالتان بإقليم زاكورة، وحالة واحدة بإقليم ورزازات؛ فيما بلغ عدد الحالات الموجودة تحت التكفل الطبي بالجهة ما مجموعه 1022 حالة.