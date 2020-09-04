إقليم شيشاوة يشهد إطلاق مشاريع طرقية جديدة

إبراهيم مغراوي

أعطى عامل إقليم شيشاوة والوفد المرافق له، الخميس، انطلاقة أشغال بناء قارعة الطريق الرابطة بين "امين العين" و"تمالوكت" لفك العزلة عن دواوير عدة بالمنطقة.

ويهم هذا المشروع مقطعا يندرج في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، يبلغ طوله 9.338 كلم، خصص لإنجازه غلاف مالي يقدر بـ 4.58 مليون درهم، قصد تأمين التنقل بين عدة جماعات ترابية قروية، وربطها بالمحاور الطرقية الرئيسية.

وسينجز هذا المشروع الطرقي من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز بشيشاوة، بشراكة مع كل من مجلس الجهة والمجلس الإقليمي لعمالة شيشاوة.

ووقف عامل إقليم شيشاوة على تقدم أشغال تهيئة الطريق الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 214 و"تارسلت" بالجماعة الترابية القروية سيدي عبد المومن، وأشغال بناء قارعة الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 2001 والطريق الإقليمية رقم 2034 بكل من "كوزمت" و"اشمرارن".