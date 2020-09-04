24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0013:3217:0219:5421:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. إغفال ذكر موت "بادوج" يجر انتقادات على العثماني (5.00)

  2. مقترح قانون يُجرم "الإثراء غير المشروع" ويُطالب بسجن المفسدين (5.00)

  3. فرق البرلمان تقدّم تعديلات القانون الجنائي وسط توجس من "بلوكاج" (5.00)

  4. إقبال الأسر على التعليم الحضوري يربك الدخول المدرسي بالبيضاء (5.00)

  5. الراحل عبد الجبار لوزير .. احتراف الفكاهة بعد تجربة جيش التحرير (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | إقليم شيشاوة يشهد إطلاق مشاريع طرقية جديدة

إقليم شيشاوة يشهد إطلاق مشاريع طرقية جديدة

إقليم شيشاوة يشهد إطلاق مشاريع طرقية جديدة
إبراهيم مغراوي
الجمعة 04 شتنبر 2020 - 05:19

أعطى عامل إقليم شيشاوة والوفد المرافق له، الخميس، انطلاقة أشغال بناء قارعة الطريق الرابطة بين "امين العين" و"تمالوكت" لفك العزلة عن دواوير عدة بالمنطقة.

ويهم هذا المشروع مقطعا يندرج في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، يبلغ طوله 9.338 كلم، خصص لإنجازه غلاف مالي يقدر بـ 4.58 مليون درهم، قصد تأمين التنقل بين عدة جماعات ترابية قروية، وربطها بالمحاور الطرقية الرئيسية.

وسينجز هذا المشروع الطرقي من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز بشيشاوة، بشراكة مع كل من مجلس الجهة والمجلس الإقليمي لعمالة شيشاوة.

ووقف عامل إقليم شيشاوة على تقدم أشغال تهيئة الطريق الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 214 و"تارسلت" بالجماعة الترابية القروية سيدي عبد المومن، وأشغال بناء قارعة الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 2001 والطريق الإقليمية رقم 2034 بكل من "كوزمت" و"اشمرارن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.