هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب

هسبريس من الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار فوق كل من السهول الداخلية، ومنطقة سوس، والجنوب-الشرقي وجنوب المملكة، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مرفوقة بكتل ضبابية وسهول المحيط الأطلسي وكذا على سواحل البحر الأبيض المتوسط. كما سيلاحظ كالعادة تمركز سحب أخرى غير مستقرة ومحملة بأمطار أو زخات رعدية محليا مهمة فوق مرتفعات الأطلس، والمناطق المجاورة لها، والجنوب-الشرقي، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وستكون مصحوبة بهبات رياح قوية تحت الرعد وأيضا نزول البرد، مع ظهور سحب مدارية آتية من الجنوب ومرفوقة بأمطار أو زخات رعدية فوق الأقاليم الجنوبية، إلى جانب نزول أمطار جد خفيفة أحيانا فوق بعض السواحل الوسطى.

وسيبقى الطقس مستقرا وصحوا نسبيا بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، والجنوب - الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية بعض الشيء إلى قوية وشرقية بمنطقة طنجة، ومعتدلة إلى محليا قوية من القطاع الشرقي أومن الشمال أحيانا بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الشمالي وأحيانا من الشرق بالواجهة المتوسطية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي أومن الغرب أحيانا بالمنطقة الشرقية والجنوب - الشرقي للمملكة، ومن القطاع الشمالي أومن الغرب أحيانا بباقي أرجاء البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و34 درجة بالجنوب الشرقي، وداخل منطقة سوس، وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و27 درجة بالشمال - الغربي للمملكة، والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس، والسفوح الجنوبية-الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 14 و21 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والريف، ومرتفعات الأطلس وسهول المحيط الأطلسي.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح مابين 42 و45 درجة بشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 38 و42 درجة بداخل منطقتي الغرب واللوكوس، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وسهول كل من تادلة، وتانسيفت والرحامنة، وداخل منطقة سوس، وأقصى الجنوب-الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و38 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية -الشرقية، والسهول الداخلية، وستكون ما بين 25 و32 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والريف، ومنطقة طنجة، ومرتفعات الأطلس، وسهول المحيط الأطلسي.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.