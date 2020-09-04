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كُتّاب وآراء
"كوفيد-19" يصيب نائبة رئيس محكمة في ورزازات
كشفت مصادر مسؤولة داخل محكمة الاستئناف بورزازات إصابة رشيدة عبد النبي، نائبة الرئيس الأول للمحكمة ذاتها، بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن حالتها الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.
وأكدت المصادر نفسها، لهسبريس، أن المسؤولة القضائية بمحكمة الاستئناف بورزازات تتابع البروتوكول العلاجي بمنزلها، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للمعنية عادية ولا تشعر بأي مضاعفات بسبب إصابتها بهذا الوباء.
وأوردت المصادر عينها أن موظفا آخر يعمل بصندوق محكمة الاستئناف بورزازات أصيب بدوره بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن حالته الصحية عادية ومستقرة.
وبعد تسجيل الحالتين الجديدتين بمحكمة الاستئناف بورزازات، تم الجمعة إجراء التحاليل المخبرية للمخالطين والموظفين والقضاة الذين سيلتحقون بالعمل يوم الإثنين المقبل من أجل التأكد من خلوهم من الفيروس.