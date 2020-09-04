السلطات المحلية تمنع التنقل من وإلى خنيفرة ومريرت

هسبريس من الرباط

قررت السلطات المحلية منع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت ابتداء من يوم الأحد المقبل على الساعة الثانية عشرة زوالا؛ وذلك بسبب الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما تقرر اشتراط الحصول على رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة من أجل التنقل من وإلى المدينتين؛ فيما استثنى القرار قطاع نقل البضائع والمواد الأساسية والخدمات، والتنقلات ذات الطابع المهني أو تلك التي تبررها ضرورة المصلحة، والتنقلات الخاصة بالحالات الإنسانية والمرتبطة بالدخول الجامعي والمدرسي.

وأعلنت السلطة المحلية التوقف بصفة مؤقتة عن استغلال النقل العمومي المشترك بين الجماعات بواسطة حافلات "شركة الكرامة"، وذلك ما بين خنيفرة ومريرت من جهة وما بين هاتين المدينتين وجميع المراكز التابعة للإقليم من جهة ثانية.

التدابير المعلنة تضمنت أيضا تحديد توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم بالمدينتين في الساعة العاشرة ليلا، ومنع الولوج إلى الساحات الخضراء والفضاءات العمومية ابتداء من الساعة ذاتها، والتوقف مؤقتا عن استغلال السوق الأسبوعي "أحطاب" بمدينة خنيفرة، واقتصار السوق الأسبوعي بمدينة مريرت على نشاط بيع الخضر والفواكه، مع منع بيع المواشي به، وإغلاق أسواق القرب و"السويقات" ابتداء من الساعة الخامسة مساء، وكذا منع عرض مباريات كرة القدم بالمقاهي.

وعهد إلى السلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية، وكافة المؤسسات والإدارات المعنية، كل في مجال اختصاصه، بتنسيق مع المصالح الجماعية، تنفيذ هذه القرارات، وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل على الساعة الثانية عشرة زوالا.

وأهابت السلطات العمومية بالمواطنات والمواطنين التقيد الصارم بمختلف التدابير الاحترازية المعلنة، والانخراط بكل التزام ومسؤولية في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، مشددة على أنه سيتم تفعيل الإجراءات الحازمة في حق أي شخص ثبت إخلاله بالضوابط المعمول بها، لاسيما إجبارية ارتداء الكمامات الواقية، واحترام التباعد الجسدي في الأماكن العمومية.