فرض "شهادة التنقل" لدخول أو مغادرة إقليم ميدلت

محمد ايت حساين

في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يستوجبها حفظ النظام الصحي العام، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قررت السلطات الإقليمية لميدلت تحديد مواقيت إغلاق وفتح المحلات التجارية والفضاءات العمومية بالإقليم.

وبناء على توصيات اللجنة الإقليمية للأمن، المنعقدة يوم الخميس، قرر عامل إقليم ميدلت عدم السماح للمواطنين بالولوج إلى الإقليم أو مغادرته إلا بترخيص من السلطات المحلية المختصة، مع منع جميع التجمعات.

القرار العاملي نفسه، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أكد على ضرورة إغلاق جميع المحلات التجارية، والحرفية، وفضاءات تجارة القرب (سويقات)، والمقاهي والمطاعم، والحمامات، والحدائق العمومية، والملاعب والقاعات الرياضية، بمدينتي ميدلت والريش، ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السابعة صباحا.

وقررت السلطات الإقليمية إعادة فرض حظر التجوال من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا، إلا للضرورة القصوى، وفق القرار المذكور، مشيرة إلى أن اللجنة الإقليمية للأمن تحدد مدة الإغلاق حسب تطور الحالة الوبائية بالإقليم.

وأوضح القرار العاملي أنه يعهد إلى السلطات الإدارية المحلية والمصالح الأمنية تنفيذ هذا القرار كل في دائرة اختصاصاته، مضيفا: "ستتخذ في حق المخالفين لمقتضيات هذا القرار العقوبات المنصوص عليها في إطار التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد".

وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من يوم السبت 5 شتنبر على الساعة الثامنة مساء، حسب القرار نفسه، وذلك من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، بعد تسجيل ما مجموعه 384 حالة مصابة بالفيروس منذ بداية انتشاره.