24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0013:3217:0219:5421:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الجائحة ترخي بظلال سلبية على صادرات المعادن (5.00)

  2. ‪الزمالك يكشف سبب رفض التعاقد مع أيوب الكعبي (5.00)

  3. موريتانيا تعرض على المغرب فرصا واعدة للاستثمار (5.00)

  4. الجفاف يحدد سقف الإنتاج النهائي للحبوب في 32 مليون قنطار (5.00)

  5. مؤشر الابتكار الدولي لـ2020 يضعُ المغرب في الرتبة 75 عالمياً (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | فرض "شهادة التنقل" لدخول أو مغادرة إقليم ميدلت

فرض "شهادة التنقل" لدخول أو مغادرة إقليم ميدلت

فرض "شهادة التنقل" لدخول أو مغادرة إقليم ميدلت
محمد ايت حساين
الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:35

في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يستوجبها حفظ النظام الصحي العام، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قررت السلطات الإقليمية لميدلت تحديد مواقيت إغلاق وفتح المحلات التجارية والفضاءات العمومية بالإقليم.

وبناء على توصيات اللجنة الإقليمية للأمن، المنعقدة يوم الخميس، قرر عامل إقليم ميدلت عدم السماح للمواطنين بالولوج إلى الإقليم أو مغادرته إلا بترخيص من السلطات المحلية المختصة، مع منع جميع التجمعات.

القرار العاملي نفسه، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أكد على ضرورة إغلاق جميع المحلات التجارية، والحرفية، وفضاءات تجارة القرب (سويقات)، والمقاهي والمطاعم، والحمامات، والحدائق العمومية، والملاعب والقاعات الرياضية، بمدينتي ميدلت والريش، ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السابعة صباحا.

وقررت السلطات الإقليمية إعادة فرض حظر التجوال من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا، إلا للضرورة القصوى، وفق القرار المذكور، مشيرة إلى أن اللجنة الإقليمية للأمن تحدد مدة الإغلاق حسب تطور الحالة الوبائية بالإقليم.

وأوضح القرار العاملي أنه يعهد إلى السلطات الإدارية المحلية والمصالح الأمنية تنفيذ هذا القرار كل في دائرة اختصاصاته، مضيفا: "ستتخذ في حق المخالفين لمقتضيات هذا القرار العقوبات المنصوص عليها في إطار التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد".

وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من يوم السبت 5 شتنبر على الساعة الثامنة مساء، حسب القرار نفسه، وذلك من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، بعد تسجيل ما مجموعه 384 حالة مصابة بالفيروس منذ بداية انتشاره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.