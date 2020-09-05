مشاريع تنموية بسيدي قاسم تناهز 52 مليون درهم

هسبريس من الرباط

ترأس الحبيب ندير، عامل إقليم سيدي قاسم، الجمعة، مراسيم إعطاء الانطلاقة وتدشين مجموعة من المشاريع المهيكلة، بغلاف مالي إجمالي يناهز 52 مليون درهم، وذلك في إطار تنفيذ برنامج عمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء.

وتهدف هذه المشاريع، وفق بلاغ صحافي، إلى تقوية الإنتاج لتلبية حاجيات الساكنة من الماء الصالح للشرب عبر تمكينها من الولوج إلى خدمة الإيصالات الفردية، وتحسين نسبة التغطية المائية بالوسط القروي.

ويتعلق الأمر بتقوية إنتاج الماء الشروب لفائدة بلدية جرف الملحة وجماعات عين الدفالي، المرابيح وسيدي عزوز، بغلاف مالي يقدر بـ 30 مليون درهم، "ما سيمكن من تفادي الانقطاعات عن 57 دوارا بجماعة عين الدفالي (40 دوارا بجماعة لمرابيح و04 دواوير بجماعة سيدي عزوز)".

ويندرج هذا المشروع المهيكل، تبعا لما جاء في البلاغ عينه، "ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 الذي تم وضعه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما يستهدف هذا المشروع ساكنة تقدر بـ 80000 نسمة موزعة على 16000 أسرة".

المشروع الثاني يتعلق بتزويد 4 دواوير بالماء الصالح للشرب بجماعة النويرات بواسطة إيصالات فردية، بغلاف مالي يقدر بـ 14 مليون درهم، سيستفيد منه حوالي 4000 نسمة موزعة على 600 أسرة، بينما يروم المشروع الثالث تزويد 6 دواوير بالماء الصالح للشرب بجماعة دار العسلوجي بواسطة إيصالات فردية، بغلاف مالي يقدر بـ 7.5 ملايين درهم، سيستفيد منه حوالي 4400 نسمة موزعة على 600 أسرة.

ويتعلق المشروع الأخير بتقوية شبكة التوزيع بالماء الصالح للشرب بمركز جماعة سيدي الكامل، بغلاف مالي يقدر بـ 400 ألف درهم، سيستفيد منه حوالي 5000 نسمة موزعة على 1000 أسرة.