جهة بني ملال خنيفرة تحصي 3 وفيات بـ"كورونا"

حميد رزقي

أعلنت السلطات الصحية بجهة بني ملال خنيفرة، الجمعة، تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما رفع الحصيلة التراكمية للحالات المؤكدة بالجهة إلى 3085 حالة.

وبحسب المعطيات التي توفرها المديرية الجهوية للصحة، فإن الحالات المسجلة تتوزع على إقليم أزيلال بـ44 حالة، وإقليم خنيفرة بـ32 حالة، وإقليم بني ملال بتسع حالات، وإقليم الفقيه بن صالح بست حالات، وإقليم خريبكة بخمس حالات.

وسجلت الجهة، وفق المصدر ذاته، 102 حالة شفاء جديدة، منها 53 حالة بإقليم أزيلال، و29 حالة بإقليم بني ملال، و10 حالات بالفقيه بن صالح، و10 حالات بإقليم خريبكة، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء بالجهة إلى 2390 حالة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة، بحسب الحصيلة التراكمية، 658 حالة، وإجمالي الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 89290 حالة.

وذكرت المديرية في حصيلة التتبع اليومي للوضع الوبائي بالجهة أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 36 حالة بالجهة، بعد تسجيل 3 حالات جديدة، واحدة بكل من إقليم خنيفرة وإقليم خريبكة وإقليم أزيلال.