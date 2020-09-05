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كُتّاب وآراء
السلطات تتصدّى لحفر الآبار العشوائية في بلفاع
قامت السلطات المحلية بقيادة بلفاع، الجمعة، بحجز شاحنة مجهزة بآلة حفر الآبار (صوندا) وإيداعها المحجز الجماعي، وذلك بدوار "توسوس"، التابع للجماعة الترابية بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، بعدما تم ضبطها تقوم بعملية حفر ثقب مائي بشكل عشوائي.
وانتقلت لجنة مختلطة تتكون من خليفة القائد ببلفاع، وعناصر من الدرك الملكي، وممثلين عن وكالة الحوض المائي، وممثلين عن مصالح قسم الشؤون القروية بعمالة اشتوكة آيت باها، إلى عين المكان حيث تم فتح تحقيق مع مالك الحفارة وصاحب ضيعة فلاحية، لعدم التوفر على الوثائق القانونية لمباشرة هذه المهمة.
وجاء الاهتداء إلى مكان مباشرة أشغال الحفر في إطار دورية اعتيادية لمصالح السلطة المحلية وأعوانها، تبيّن لها خلالها عدم ورود اسم الفلاح وضيعته ضمن لائحة الحاصلين على التراخيص اللازمة لمباشرة أشغال حفر الآبار أو تعميقها أو تحويلها، التي تمنحها وكالة الحوض المائي لسوس ماسة.
يُشار إلى أن السلطات الإقليمية باشتوكة آيت باها سبق أن اتخذت قرار العزل في حق بعض أعوان السلطة في قيادة بلفاع، إلى جانب تنقيل قائدها تأديبيا إلى منطقة جرادة، لضلوعهم في اختلالات مهنية مرتبطة بحفر آبار بشكل عشوائي وغير قانوني.