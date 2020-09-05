التعافي من "كورونا" يفوق 91% في جهة طنجة

أيوب صدور من تطوان

بلغت نسبة التعافي من فيروس "كورونا" المستجد بجهة طنجة تطوان الحسيمة 91 في المائة، عقب تسجيل شفاء 128 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع عدد المتعافين إلى 9361 حالة.

ووفق آخر تحديث لبيانات المديرية الجهوية للصحة بطنجة، فإن حالات الشفاء الجديدة سجلت منها 72 حالة بعمالة طنجة أصيلة، و27 حالة بتطوان، و12 بالحسيمة، و9 متعافين بالمضيق الفنيدق، و7 متعافين بالعرائش، وحالة شفاء واحدة بشفشاون.

تزامنا مع ذلك، سجلت الجهة ذاتها 115 إصابة جديدة خلال الفترة ذاتها، رافعة الحصيلة التراكمية لعدد المصابين بالفيروس، في الجهة، إلى 10213 حالة، ما يمثل 15.10 في المائة من العدد الإجمالي الوطني للإصابات، فيما وصلت نسبة الإماتة إلى 2.47 في المائة، بعدما بلغ عدد الوفيات 245 حالة عقب تسجيل حالتي وفاة بطنجة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على عمالة طنجة أصيلة بـ60 حالة، يليها إقليم تطوان بـ21 حالة، و15 حالة بإقليم الحسيمة، و6 حالات بشفشاون، ومثلها بالعرائش، و5 حالات بعمالة المضيق الفنيدق، وهو ما يعني أن الحالات النشطة قيد العلاج بجهة الشمال وصل إلى 598 مصابا.