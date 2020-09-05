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جهة الشرق تسجل 38 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"
السبت 05 شتنبر 2020 - 02:14
سجّلت جهة الشّرق، يوم الجمعة، 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1298 منذ بداية انتشار الوباء.
وسجّل إقليم النّاظور وحده 26 حالة، تليه عمالة وجدة- أنجاد بـ11 حالة؛ فيما سجّل إقليم بركان حالة واحدة. وارتفعت حصيلة الشّفاء في الجهة ذاتها إلى 1075 حالة بعد تسجيل شفاء 14 شخصا في كل من وجدة وجرسيف والناظور وبركان.
وفي السّياق ذاته، توفي شخص واحد نتيجة فيروس "كوفيد-19" بعمالة وجدة-أنجاد، لتصبح حصيلة الوفيات على مستوى الجهة ذاتها 29 حالة.