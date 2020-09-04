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كُتّاب وآراء
تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بجهة درعة تافيلالت إلى 3080 حالة، وذلك بعد تسجيل 139 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.
ويتعلق الأمر بـ93 حالة بإقليم الرشيدية، و19 حالة بإقليم ورزازات، و19 حالة بإقليم زاكورة، و5 حالات بإقليم ميدلت، و3 حالات بإقليم تنغير.
ووفقا للمعطيات المحينة للمديرية الجهوية للصحة بدرعة تافيلالت فقد شهدت الجهة شفاء 135 حالة، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية المزدوجة خلو أجسادهم من الفيروس.
ويتعلق الأمر بـ75 حالة بإقليم الرشيدية، و33 حالة بإقليم ورزازات، و27 حالة بإقليم زاكورة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء بعموم الجهة إلى 1974 حالة، منذ بداية تفشي الوباء.
وأشارت المعطيات نفسها إلى أن جهة درعة تافيلالت سجلت في الـ24 ساعة الأخيرة 4 حالات وفيات، منها حالتان باقليم ورزازات، وحالة واحدة في كل من إقليم زاكورة والرشيدية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بعموم الجهة إلى 84 وفاة.
وبخصوص الحالات الموجودة قيد العلاج في أقاليم الجهة، أوضحت المديرية الجهوية للصحة أن 1022 شخصا مازالوا يتلقون العلاج؛ فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي ما مجموعه 62051 حالة.