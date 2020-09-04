أكاديمية بني ملال تتدارس ترتيبات انطلاق الدراسة

ياسين أوشن

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال-خنيفرة، الجمعة، اجتماعا تنسيقيا لتدارس الترتيبات الأخيرة استعدادا لانطلاق الموسم الدراسي 2021-2020، يوم الإثنين 7 شتنبر 2020.

الاجتماع الذي ترأسه مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية عينها، أكد فيه أن "تنظيم الموسم الدراسي 2021-2020 في ظل جائحة "كوفيد-19"، وما تتطلبه الوضعية من تكييف للآليات المعتمدة لتنظيم الدخول المدرسي، وتدبير مختلف محطاته، بما يؤمن السلامة الصحية لجميع مكونات المجتمع المدرسي، من خلال التقيد التام بالتدابير الوقائية والحاجزية، وبالبروتوكول الصحي، ويضمن الحق في التمدرس؛ يحتم على جميع المتدخلين في المنظومة التربوية المساهمة، كل من موقعه، في إنجاح الدخول المدرسي والموسم الدراسي برمته".

وأضاف السليفاني، بحضور رؤساء الأقسام والمصالح، أن "الأهداف المحددة لعملية استقبال المتعلمات والمتعلمين بالمؤسسات التعليمية، خلال أيام 7 و8 و9 شتنبر، وفق برمجة محددة، في إطار لقاءات التواصل؛ تعتبر فرصة سانحة لتجديد التواصل المباشر مع المدرسة، ومد الجسور بين أطراف العملية التعليمية، وتحفيز التلاميذ معنويا، وتحسيسهم بخصوصية الموسم الدراسي الجديد، وبتنظيم الدراسة في ضوء الأنماط التربوية التي سيتم العمل بها، وبأنشطة المراجعة والتثبيت، وبآليات التواصل التي سيتم اعتمادها".

كما تطرق مدير الأكاديمية نفسها، في الاجتماع ذاته، إلى "مختلف الإجراءات التدبيرية والتنظيمية والتربوية التي يتوجب إنجازها لضمان موسم دراسي ناجح، وتهم مختلف المجالات: المجال التربوي، ومجال التخطيط والخريطة المدرسية، ومجال تدبير الموارد البشرية، ومجال الدعم الاجتماعي، ومجال الشؤون الإدارية والمالية والبناءات وتأهيل المؤسسات، ومجال منظومة الإعلام، ومجال التعليم الأولي، ومجال التربية الدامجة، ومجال التواصل والتعبئة والشراكة، ومجال التوجيه المدرسي والمهني".