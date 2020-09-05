سلطات ورزازات تشدد الإجراءات أمام "كوفيد-19"

محمد ايت حساين

في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا، أعلنت السلطات الإقليمية بورزازات اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تعزز من خلالها منظومة اليقظة المعتمدة منذ ظهور هذا الفيروس.

وفي هذا الإطار أفاد بلاغ صادر عن عمالة إقليم ورزازات بأنه "عملا بتوصيات اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية بإقليم ورزازات، المجتمعة يومي الخميس 3 والجمعة 4 من الشهر الحالي لتقييم الوضعية الوبائية الحالية بالإقليم، اتخذ عامل الإقليم قرارا يقضي بتكثيف إجراءات الحجر الصحي لمواجهة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا التي يعرفها الإقليم منذ فترة عيد الأضحى المبارك".

ويأتي هذه القرار، يضيف البلاغ ذاته، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، "في ظل ما يعرفه الإقليم من ظهور لعدة بؤر وبائية وارتفاع مقلق في الإصابات بفيروس كورونا، إذ يعرف يوميا تسجيل عشرات الحالات المؤكدة مخبريا، وكذلك ارتفاعا غير مسبوق في عدد الوفيات".

ويهم هذا القرار العاملي، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 6 شتنبر 2020 على الساعة العاشرة ليلا، منع تنقلات الأشخاص من وإلى الإقليم إلا بترخيص من السلطات الإدارية المحلية المختصة، وتكثيف مراقبة تنقلات الأشخاص من وإلى مدينة ورزازات ومن وإلى جماعة تارميكت.

وأضاف البلاغ عينه أن القرار يهم أيضا إغلاق المحلات التجارية والخدماتية والحرفية بكل فئاتها (مقاهي، مطاعم، محلات الأكلات الخفيفة، حمامات، محلات التجميل والحلاقة، محلات الخياطة، محلات بيع الألبسة والعطور ومواد التجميل والمجوهرات والأثاث المنزلي والأحذية وغيرها، والقيساريات، وملاعب وقاعات رياضية، وغيرها...)، على الساعة التاسعة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا.

كما نص في القرار العاملي نفسه على "إغلاق الأسواق العمومية وأسواق القرب على الساعة السابعة بعد الزوال إلى غاية الساعة الخامسة صباحا، ومنع تنقلات الأشخاص ابتداء من الساعة العاشرة ليلا وحتى الساعة الخامسة صباحا إلا للضرورة القصوى".

ولفت البلاغ نفسه إلى أن مدة هذه الإجراءات تسري وفق تطور الوضعية الوبائية، مستدركا بأنها لا تسري على التنقلات الخاصة بتموين الأسواق بمختلف مواد التجهيز والاستهلاك، والمصحات والعيادات الطبية والصيدليات، ومحلات بيع المواد شبه الطبية ومصالح العمل والمداومة الخاصة باستمرار المرافق العمومية، وتنقلات الطلبة الجامعيين وطلبة التكوين المهني وتلاميذ كل المستويات الدراسية.

وفي الأخير تهيب اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية بإقليم ورزازات بالجميع التحلي بمزيد من الحيطة والحذر والتقيد الصارم بكل الإجراءات الوقائية الخاصة باستعمال الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين وتفادي بعض المناسبات التي تكون سببا مباشرا في تفشي الفيروس بسرعة رهيبة، كالزيارات العائلية وملاقاة الأصدقاء.