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عمالة النواصر .. إغلاق المحلات والحمامات والأسواق

عمالة النواصر .. إغلاق المحلات والحمامات والأسواق
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 05 شتنبر 2020 - 11:10

أقدمت السلطات بعمالة النواصر التابعة لجهة الدار البيضاء سطات على إصدار قرارات الإغلاق بخصوص مختلف المرافق والأسواق، وذلك لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا.

وقررت السلطات العاملية، وفق بلاغ لها توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، إغلاق الحمامات والقاعات الرياضية، وكذا أسواق القرب والملاعب الرياضية والحدائق والفضاءات العمومية، على الساعة السادسة مساء.

كما تقرر إغلاق المحلات والمراكز التجارية على الساعة العاشرة ليلا، فيما سيتم إغلاق المقاهي على الساعة التاسعة ليلا والمطاعم في الحادية عشرة ليلا، مع إلزامها باحترام الطاقة الاستيعابية المحددة في 50 بالمائة.

ولفتت السلطات إلى كونها ستعمل على تشديد المراقبة بمختلف المنافذ والمعابر المؤدية إلى الإقليم، خاصة ما يتعلق بضرورة التوفر على التراخيص اللازمة من السلطات المحلية بالنسبة للأشخاص الوافدين من النفوذ الترابي للأقاليم والعمالات التي يشترط التوفر على ترخيص لولوجها أو مغادرتها.

كما سيتواصل، يضيف المصدر نفسه، تفعيل مختلف القيود الأخرى التي ثم إقرارها خلال حالة الطوارئ الصحية، من قبيل منع التجمعات وحفلات الزواج والجنائز.

وتأتي هذه الإجراءات التي سيتم الشروع فيها بدءا من ليلة الأحد المقبل بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات الايجابية المسجلة منذ شهر غشت وبداية شهر شتنبر الجاري.

وحسب مصادر محلية في إقليم النواصر فإن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد يرجع بالأساس إلى تواجد عدد من الشركات التي يتم فيها تسجيل الإصابات بكثرة.

هذا وتهيب السلطات المحلية بالمواطنين والمواطنات احترام هذه التدابير الاحترازية المعلنة، والانخراط بكل التزام ومسؤولية في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أنها ستعمل على تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة في حق أي شخص ثبت إخلاله بالضوابط المعمول بها، لاسيما إجبارية ارتداء الكمامات الواقية واحترام التباعد الجسدي في الأماكن العمومية.

وأوضحت الجهة ذاتها أن التخفيف من هذه القيود والعودة إلى الحالة العادية يبقى رهينا بتحسن الوضعية الوبائية وتسجيل تراجع ملموس في عدد الحالات الإيجابية المسجلة.

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