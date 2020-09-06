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كُتّاب وآراء
"الطرق السيارة" توضح وضع "بدال شرق برشيد"
أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (ADM) إلى مستعملي الطريق السيار الدار البيضاء–مراكش، أنه في إطار صيانة البنية التحتية وعمليات التأهيل، فإن أشغال تهيئة وإعادة تأهيل بدال شرق برشيد، التي تم الشروع في إنجازها في الأشهر القليلة الماضية، قد بلغت مرحلة ستؤثر مؤقتا على حركة السير بالنسبة لمستعملي الطريق السيار القادمين من مراكش أو سطات والراغين في الخروج إلى برشيد أو خريبكة، وذلك خلال الفترة بين 8 و15 غشت الجاري.
وأوضحت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في بلاغ لها، أنه "لن يكون لهذه الأشغال أي تأثير على تدفق حركة السير من وإلى باقي الاتجاهات"، مهيبة بمستعملي الطريق السيار القادمين من مراكش أو سطات والراغبين في الخروج إلى برشيد، "مغادرة الطريق السيار على مستوى بدال شمال سطات، واستكمال طريقهم عبر الطريق الوطنية رقم 9".
وبالنسبة للزبناء مستعملي الطريق السيار القادمين من مراكش أو سطات والراغبين في التوجه نحو خريبكة، أشار البلاغ إلى ضرورة "متابعة السير عبر الطريق السيار إلى غاية مفترق بني ملال، واستكمال مسارهم عبر الطريق السيار برشيد ـــ بني ملال".
ولتسهيل حركة الزبناء مستعملي الطريق السيار، أكّد البلاغ أن "ADM" "قامت بتثبيت كل أجهزة السلامة وعلامات التشوير الضرورية في الأماكن المناسبة، وتعتذر عن الإزعاج الذي قد تسببه هذه الأشغال".