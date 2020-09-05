زخات رعدية وحرارة مفرطة تهم مناطق في المملكة

هسبريس من الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن زخات رعدية محليا قوية تطال عددا من الأقاليم وعمالات المملكة، من متنصف زوال اليوم السبت إلى وقت متأخر من الليل.

وستكون هذه الزخات مصحوبة برياح قوية وتساقط البرد.

وفي نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أورد المصدر أن هذه الزخات ستحدث بين الساعة الواحدة زوالا، إلى الساعة الحادية عشر ليلا، بكل من أقاليم الحوز، أزيلال، بني ملال، ميدلت، خنيفرة، خريبكة، سطات، الفقيه بن صالح، قلعة السراغنة، مراكش، شيشاوة، تارودانت، طاطا، زاكورة، الرشيدية، ورزازات، وتنغير.

وأبرزت المديرية، في ذات النشرة، أن عددا من أقاليم المملكة ستعرف درجات حرارة بين 40 إلى 43 درجةـ يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، بكل من أسا الزاغ بوجدور، شتوكة ايت بها، السمارة، كلميم، إنزكان أيت ملول، العيون، تارودانت، طاطا، وتزنيت،