"ابن طفيل" تتقدّم في تصنيف عالمي جديد للجامعات

هسبريس من الرباط

تقدّمَت جامعة ابن طفيل بالقنيطرة في تصنيف جديد إلى مصافّ أفضل 1000 جامعة في العالَم، وقفزت في ترتيبها الوطنيّ من الرّتبة الثالثة في السنة الماضية (2019) إلى الرتبة الثانية في السنة الجارية (2020).

وقالت جامعة ابن طفيل في بيان لها إنّها "تواصل تميّزها بين جامعات العالَم عبر حصولها على رتبة مشرّفة جديدة ضمن تصنيف تايمز هاير إيدوكَيْشْن، في إطار التّصنيف الدولي للجامعات، الذي يُعَدُّ أحد أكثر التّصنيفات الدولية حظوة ومصداقية في تقييم أداء الجامعات ومعاهد التّعليم العالي".

وأضاف المصدر ذاته أن الإنجازات التي حقّقتها الجامعة تؤكّد موقعها المشرّف والمستحقّ بين جامعات العالَم؛ "إذ صنِّفت ضمن أفضل 200 جامعة في العالَم، كما حصلت على الرّتبة الأولى وطنيّا والرّابعة إفريقيا وعربيّا حَسبَ تصنيف آخر لتايمز هاير إيدوكيشن، يُعنَى بتحقيق أهداف التّنمية المستدامة التي تنصّ عليها الأمم المتّحدة، الواردة في أبريل 2020."

وذكرت جامعة ابن طفيل بالقنيطرة أنّ هذا التّقدّم في ترتيبها هو "تتويج لجهودِها، واعترافٌ دوليّ باستجابتها للمعاييرِ الأربعة التي يقوم عليها هذا التّصنيف الدولي، الذي يرتكز على جودة التّعليم، والبحث، والاستشهاد، وتناقل المعارف وتدويلِها".