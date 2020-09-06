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كُتّاب وآراء
أكاديمية كلميم تتابع تفاصيل الدخول المدرسي الجديد
انعقد الجمعة بكلميم لقاء تواصلي للجنة القيادة الجهوية، عبر تقنية "تيمز"، ترأسه مولاي عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم واد نون، وحضرته المديرة والمديرون الإقليميون لوزارة التربية الوطنية بالجهة، والمفتشون المكلفون بتنسيق التفتيش الجهوي، ورؤساء الأقسام، وطبيب الأكاديمية، وممثل مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري.
وخصص اللقاء لمناقشة مختلف التدابير المرتبطة بالدخول المدرسي 2020-2021 وتتبع الاجراءات المرتبطة به في ظل الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، المرتبطة باستمرار تفشي جائحة "كوفيد-19"، وذلك بتنسيق مع السلطات العمومية ومصالح وزارة الصحة، فضلا عن تكييف الأنماط التربوية وإجراءات تنزيل البروتوكول الصحي بالمؤسسات التعليمية بهدف حماية صحة وسلامة المتعلمات والمتعلمين وجميع الأطر التربوية والإدارية والمتدخلين في العملية التربوية، انسجاما مع توجيهات الوزارة الوصية والسلطات العمومية.
وشكل هذا الموعد مناسبة لتقاسم المخططات الجهوية والإقليمية للتعبئة والتواصل مع مختلف الفاعلين والشركاء والمتدخلين، لا سيما الأمهات والآباء وأولياء التلاميذ.
كما أوصت لجنة القيادة الجهوية بتشكيل لجان جهوية وإقليمية، تحت إشراف مباشر لمدير الأكاديمية والمديرة والمديرين الإقليميين، يعهد إليها بتتبع ومواكبة سير مختلف الإجراءات التنظيمية لضمان دخول تربوي سلس ومتحكم فيه.