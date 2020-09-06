24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0113:3117:0119:5121:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هذه معايير مشاركة المغرب في تجارب اللقاح الصيني ضد "كورونا" (5.00)

  2. جامعيون يدعون إلى تجاوز تقييم أداء الأساتذة اعتمادا على التنقيط (5.00)

  3. المغرب يسجل 1555 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة (5.00)

  4. النقاش حول التعليم بين الدولة والمجتمع (5.00)

  5. "البيجيدي" يفتح النقاش حول تقليص المشاركة في "خلوة تنظيمية" (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | سجن الأوداية ينفي انتهاك حقوق نزيلات تونسيات

سجن الأوداية ينفي انتهاك حقوق نزيلات تونسيات

سجن الأوداية ينفي انتهاك حقوق نزيلات تونسيات
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 06 شتنبر 2020 - 01:50

ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة مراكش وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التدخل لتحسين وضعية سجينات تونسيات بسجن لوداية ضواحي مراكش.

وطالب التنظيم الحقوقي بتخفيف معاناة الشقيقات بذرة وسوار وسوزان بودراع، مراعاة لظروفهن النفسية لكونهن أمهات، ووقف كل المعاملات المخالفة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد مانديلا"، وذلك بإلغاء الحبس الانفرادي، ووضع حد لسوء المعاملة.

وناشدت "AMDH" مراكش المسؤولين العمل على ترحيل الشقيقات الثلاث إلى سجن قريب من مدينة الرباط، للحصول على مساعدة المصالح القنصلية التونسية بالرباط، لأن أمهن تشكو صعوبة التنقل بسبب حالة الطوارئ الصحية، وعدم إمكانية الزيارة، والتأخر الكبير في توصلهن بما ترسله العائلة من دعم مالي لتوفير بعض الحاجيات بالسجن.

وكان القضاء حكم على السجينات الثلاث بعقوبة حبسية نافذة مدتها 20 شهرا، يقضينها بسجن لوداية ضواحي مدينة مراكش.

من جهتها، اعتبرت إدارة السجن المحلي الأوداية، في بلاغ توضيحي، أن السجينات الثلاث الحاملات للجنسية التونسية، والمعتقلات على خلفية تهمة الاتجار الدولي بالمخدرات، "يتمتعن على غرار باقي نزيلات المؤسسة بكافة الحقوق المكفولة لهن قانونا، ولم يسبق لهن أن تقدمن إلى إدارة المؤسسة بأية شكاية بخصوص ظروف إقامتهن بها".

وأضاف البلاغ أنه سبق لإحدى النزيلات المذكورات أن كانت محل قرار تأديبي، حيث تم وضعها في زنزانة التأديب الانفرادية بناء على قرار لجنة التأديب المختصة، "بعد إقدامها على سب وشتم إحدى موظفات المؤسسة بكلام نابي على مرأى ومسمع من بقية النزيلات والموظفات".

وختم البلاغ موضحا أنه سبق لإدارة المؤسسة أن تلقت طلبا بتجميع الشقيقات الثلاث في الغرفة نفسها، "وهو ما تعذر القيام به بسبب وجود إحداهن بدار الأمهات المخصصة للحوامل والأمهات المرفقات بأطفالهن بعد أن وضعت طفلها داخل المؤسسة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.