شبكة تحسّس الساكنة بخطورة "كورونا" في بومية

ياسين أوشن

تزامنا مع القرار العاملي الجديد القاضي بالتوفر على رخصة التنقل لدخول وخروج إقليم ميدلت، نظمت الشبكة الأولى للجمعيات المحلية ببومية حملة تحسيسية لتوعية الساكنة بضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية التي دعت إليها وزارة الصحة للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد.

الحملة التي نظمت تحت شعار: "الالتزام بالتدابير الوقائية واجب وطني ومحاربة الوباء مسؤولية جماعية"، انطلقت الجمعة وستمتد طيلة الأيام المقبلة، لتوعية المواطنين بخطورة "كوفيد-19" وواجب محاربته.

وفي هذا السياق، قال سعيد أحبار، رئيس الشبكة المذكورة: "استمرارا في عمليات التوعية التي أطلقناها منذ بداية الجائحة، ونظرا إلى ما تعرفه الوضعية الوبائية وطنيا ومحليا من خطورة، وتنزيلا لمضامين الخطاب الملكي الأخير، نظمنا، بتنسيق مع السلطة المحلية والمديرية الإقليمية للشباب والرياضة، حملة تحسيسية كبرى، تتضمن إحداث خيمة بالشارع العام للتوعية، وتضم إذاعة محلية دائمة تبث يوميا وصلات تحسيسية وتستضيف ضيوفا مختصين، ناهيك عن توزيع الكمامات، بالإضافة إلى تنظيم حملة تعقيم واسعة ابتداء من الأحد على الساعة الرابعة زوالا باستعمال الجرارات".

وزاد أحبار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحالة الوبائية ببومية مقلقة وخطيرة، جراء تزايد عدد الحالات المسجلة في الأيام القليلة الماضية، زد على هذا أن المنطقة مقبلة على موسم جني التفاح الذي يشتهر به الإقليم سنويا، لذا فدورنا، نحن المجتمع المدني، يكمن في توعية الساكنة واليد العاملة القادمة من مدن أخرى بضرورة إجراء التحليلات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا درءا لظهور بؤر وبائية في الضيعات الفلاحية وتجنب نتائج غير محمودة العواقب".