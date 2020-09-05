وزارة التربية تنفي تأجيل التعليم الحضوري بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ما يروج بمراكش حول تأجيل التعليم الحضوري، بسبب تسجيل إصابات بوباء"كوفيد-19".

وأوضحت مصادر هسبريس بوزارة التربية الوطنية، في اتصال هاتفي، أن قرار تأجيل التعليم الحضوري، أو أي قرار يهم الموسم الدراسي في ظل الجائحة، بيد كل من السلطة الإقليمية والسلطة الصحية، مضيفة أن "مذكرة الدخول المدرسي تتناول كل السيناريوهات المرتبطة بتدبير المؤسسات التعليمية بشكل مرن للتعامل مع الحالة الوبائية".

ورفضت المصادر ذاتها أي توجه نحو استبعاد فرضية تطبيق التعليم الحضوري بمدينة مراكش بسبب النسبة الكبيرة من الآباء اختاروا التعليم الحضوري، لأن الوزارة المعنية وضعت بتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة تصورا للتعامل مع أي حالة وبائية، عبر تقييم تجربة كل المديريات التي ستعتمد التعليم الحضوري منذ بداية الموسم الدراسي.

يذكر أن السلطة الإقليمية بعمالة مراكش، وبمناسبة التحضير للدخول الدراسي الحالي، راسلت كل رؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات لتعقيم المؤسسات التعليمية كإجراء لحفظ النظام الصحي العام.