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وزارة التربية تنفي تأجيل التعليم الحضوري بمراكش

وزارة التربية تنفي تأجيل التعليم الحضوري بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 05 شتنبر 2020 - 23:30

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ما يروج بمراكش حول تأجيل التعليم الحضوري، بسبب تسجيل إصابات بوباء"كوفيد-19".

وأوضحت مصادر هسبريس بوزارة التربية الوطنية، في اتصال هاتفي، أن قرار تأجيل التعليم الحضوري، أو أي قرار يهم الموسم الدراسي في ظل الجائحة، بيد كل من السلطة الإقليمية والسلطة الصحية، مضيفة أن "مذكرة الدخول المدرسي تتناول كل السيناريوهات المرتبطة بتدبير المؤسسات التعليمية بشكل مرن للتعامل مع الحالة الوبائية".

ورفضت المصادر ذاتها أي توجه نحو استبعاد فرضية تطبيق التعليم الحضوري بمدينة مراكش بسبب النسبة الكبيرة من الآباء اختاروا التعليم الحضوري، لأن الوزارة المعنية وضعت بتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة تصورا للتعامل مع أي حالة وبائية، عبر تقييم تجربة كل المديريات التي ستعتمد التعليم الحضوري منذ بداية الموسم الدراسي.

يذكر أن السلطة الإقليمية بعمالة مراكش، وبمناسبة التحضير للدخول الدراسي الحالي، راسلت كل رؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات لتعقيم المؤسسات التعليمية كإجراء لحفظ النظام الصحي العام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - فلالي السبت 05 شتنبر 2020 - 23:39
يجب على السلطات الأمنية المختصة أن تكون يقظة وتضبط هؤلاء الذين ينشرون مثل هكذا إشاعات وتقديمهم إلى العدالة.هي جرائم ثابثة كيف لا وهي تبث حالة من الهلع والفوضى.
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-10
2 - الله يهديك ا سميتك السبت 05 شتنبر 2020 - 23:40
دابا غي قولو ليا شحال قدكم تعقمو اسبوع 2...3....4....جيونا من الاخر و قولو لينا سيرو خلصو الواجبات و شريو الكتب بزربة و الكسوة وزيد وزيد ...باش هاديك الساع نعلنو ليكم بلي مكاين لا حضوري لا تا وزة.....حرام عليكم المواطن هو آخر همكم كيف ديما راعيو لينا شوية ...انا مشيت سجلت ولدي في المدرسة اللي كان فيها و خلصت حتا الواجب الشهري و ملي كنسمع بحال هاد الكلام كندم حيت ربي اللي عالم هاديك الفلوس زيدة فينا...و كاين ناس اللي اكفس منا بكتيييير و هاداك الوز عن بعد ديالكم غير كيسمعو بيه ...ولكن اش غنقول ليكم اللي ايدو فالما ماش كي ......فالعافيا
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30
3 - مواطن من المغرب الأحد 06 شتنبر 2020 - 00:20
في جميع المدن المغربية الكبرى لن يؤجلوا الدخول المدرسي او ان يلغوا التعليم الحضوري ويعويضوه بالتعليم عن بعد الا بعد أن تستخلص المدارس التجارية أموال التأمين وأجرة الشهر الأول من أولياء الأمور وبعد أن يبيع تجار الكتب والأدوات المدرسية بضاعتهم. حتى ولو سُجل في اليوم 10ألف إصابة بكورونا وهذا توقيعي على ما كتبت.. مـــــــــــواطنٌ من الـــمــــــغـــــرب
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