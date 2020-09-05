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الوباء يؤجل "التعليم الحضوري" في سيدي يحيى

الوباء يؤجل "التعليم الحضوري" في سيدي يحيى
فؤاد طباق من سيدي سليمان
السبت 05 شتنبر 2020 - 20:10

أصدر عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، السبت، قرارا عامليا يقضي بتأجيل الدخول المدرسي 2020 – 2021 إلى غاية 4 أكتوبر القادم، مع اعتماد صيغة التعليم عن بعد بكافة المؤسسات التعليمية الموجودة بجماعة سيدي يحيى الغرب بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في صفوف الساكنة خلال الأيام الأخيرة، بتشاور مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسيدي سليمان، وبتنسيق مع السلطات المحلية والصحية بالإقليم.

ويأتي هذا القرار، حسب مراد صيكاكي، الكاتب الإقليمي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل- فرع سيدي يحيى، "بعد ارتفاع عدد الحالات الإيجابية بوباء "كوفيد- 19"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية"، مضيفا أن "اللجنة المحلية لليقظة عقدت اجتماعا ليليا أمس الجمعة تحت إشراف باشا المدينة، خلص إلى اتخاذ قرار تغيير صيغة التعليم بجميع تراب الجماعة، من تعليم حضوري إلى تعليم عن بعد في الأسلاك التعليمية الثلاثة بنوعيها العمومي والخصوصي".

وأوضح المسؤول النقابي أن "إقليم القنيطرة سجل بالأمس 139 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، ضمنها 17 حالة إيجابية تقطن بسيدي يحيى وتشتغل في المنطقة الصناعية أولاد بورحمة"، مشيرا إلى أنه "بعد جرد مخالطي المصابين اتضح أن من بينهم عددا كبيرا من التلاميذ، موزعين على مجموعة من المؤسسات التعليمية بالمدينة".

وأضاف صيكاكي، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أن "جميع الفعاليات النقابية والجمعوية بالمدينة استحسنت هذا القرار لأنه سيحد من انتشار الوباء بين صفوف التلاميذ، حفاظا على صحتهم وصحة أطرهم التربوية والإدارية"، مشيرا إلى أن "عودة الدراسة الحضورية رهين بتحسن الحالة الوبائية بعد 4 أكتوبر".

جدير بالذكر أن مدينة سيدي يحيى ظلت آمنة من الفيروس القاتل منذ ظهوره في المغرب يوم 2 مارس الماضي، ولم تشهد تسجيل أول حالة مؤكدة إلا بعد عطلة عيد الأضحى، لتتوالى الحالات اتباعا بعد عودة العمال والعاملات للاشتغال في "شركات الكابلاج" بالمنطقة الصناعية أولاد بورحمة بضواحي القنيطرة.

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