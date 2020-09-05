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ارتفاع حالات التعافي يسم الوضعية الوبائية بسوس

ارتفاع حالات التعافي يسم الوضعية الوبائية بسوس
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 05 شتنبر 2020 - 19:00

تميزت الحالة الوبائية بجهة سوس ماسة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتسجيل 170 حالة شفاء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات التعافي بالجهة إلى 774 حالة منذ أول ظهور للوباء. وتتوزع هذه الحالات بين أكادير إداوتنان بـ85 حالة، وإنزكان آيت ملول بـ79 حالة، وتزنيت بـ5 حالات، وتارودانت بحالة واحدة.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، فقد تم تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد التراكمي الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 1426 حالة.

المصدر ذاته كشف عن توزيع الحالات الجديدة بين عمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة، إذ تصدرت عمالة أكادير إداوتنان لائحة الإصابات الجديدة بـ18 حالة، متبوعة بإنزكان آيت ملول واشتوكة آيت باها بـ5 حالات لكل واحدة منهما، فيما تم تسجيل حالة واحدة بإقليم تارودانت.

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