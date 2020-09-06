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الرئيسية | جهات | "جامعة سطات" تطلق الاختبارات الأسبوع المقبل

"جامعة سطات" تطلق الاختبارات الأسبوع المقبل

"جامعة سطات" تطلق الاختبارات الأسبوع المقبل
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 06 شتنبر 2020 - 00:45

أفادت مصادر مسؤولة لهسبريس أن امتحانات الدورة الربيعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بسطات ستنطلق في العاشر من شتنبر الجاري بمركزي برشيد والجديدة عوض السابع من شتنبر الجاري الذي أعلن عنه سابقا.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الامتحانات ستجرى على مراحل وفق المراكز المحدّدة، حيث البرمجة تعتمد على إجراء الاختبارات بمركزي برشيد والجديدة في المرحلة الأولى، في انتظار الإعلان عن تاريخ الامتحانات والبرمجة المعتمدة بالتفصيل بمركزي خريبكة وابن أحمد في المرحلة الثانية، ومركز سطات كمرحلة أخيرة.

وحدّدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية خمسة مراكز للقرب على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي لاجتياز طلبة الإجازة الأساسية امتحانات الدورة الربيعية المبرمجة في شتنبر الجاري، استحضارا لسلامة الطلبة وصحتهم في ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بمواجهة "كوفيد-19".

وحصرت عمادة كلّية الحقوق والاقتصاد بجامعة الحسن الأول بسطات عدد مراكز امتحانات السداسي السادس والرابع والثاني للدورة الربيعية في خمسة مراكز، ويتعلّق الأمر بمراكز سطات وبرشيد وخريبكة وابن أحمد والجديدة، في حين تم إلغاء المركز السادس بمدينة سيدي بنور.

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