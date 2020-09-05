تعافي 114 حالة من "كورونا" في بني ملال خنيفرة

ياسين أوشن

أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 88 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، حيث سُجلت 18 حالة بإقليم بني ملال، و21 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و18 حالة بإقليم خنيفرة، و10 حالات بإقليم خريبكة، و21 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة إلى 3173 حالة، وذلك حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما أحصت الجهة، حسب الحصيلة اليومية للمديرية عينها، عند الساعة السادسة من مساء السبت، 114 حالة شفاء جديدة، ويتعلق الأمر بـ70 حالة بإقليم بني ملال، و7 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، و26 حالة بإقليم خنيفرة، ثم 11 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 2504 حالات.

وفيما يتعلق بعدد الوفيات، فقد سجلت الجهة حالة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 37 وفاة، فيما بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 631 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 89935 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن معطيات وزارة الصحة كشفت، السبت، تسجيلَ 1555 إصابة مؤكدة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 70.160 حالة في المغرب.