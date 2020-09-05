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أقاليم جهة الشّرق تراكم 1324 إصابة بالفيروس

أقاليم جهة الشّرق تراكم 1324 إصابة بالفيروس
عبد الكريم هرواش من الناظور
السبت 05 شتنبر 2020 - 21:05

أعلنت المديرية الجهوية لوزارة الصحّة، السّبت، عن إصابة 26 حالة جديدة بفيروس "كورونا"، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1324 حالة.

وحسب المصدر ذاته، فقد همّت الإصابات الجديدة عمالة وجدة- أنجاد التي سجّلت 12 حالة، وإقليم النّاظور الذي سجّل 6 حالات، وأقاليم بركان وجرسيف وتاوريرت بحالتين في كلّ إقليم، فيما سجّل إقليما جرادة والدريوش حالة واحدة.

وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 1097 شخصا بعد شفاء 22 شخصا من "كوفيد-19" بكلّ من وجدة والناظور وجرسيف وبركان والدريوش.

جدير ذكره أنّ عدد الوفيات بالجهة ذاتها بلغ 29 حالة سجّلت بكلّ من وجدة وبركان والناظور وجرسيف والدريوش.

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