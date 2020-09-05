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كُتّاب وآراء
أقاليم جهة الشّرق تراكم 1324 إصابة بالفيروس
أعلنت المديرية الجهوية لوزارة الصحّة، السّبت، عن إصابة 26 حالة جديدة بفيروس "كورونا"، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1324 حالة.
وحسب المصدر ذاته، فقد همّت الإصابات الجديدة عمالة وجدة- أنجاد التي سجّلت 12 حالة، وإقليم النّاظور الذي سجّل 6 حالات، وأقاليم بركان وجرسيف وتاوريرت بحالتين في كلّ إقليم، فيما سجّل إقليما جرادة والدريوش حالة واحدة.
وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 1097 شخصا بعد شفاء 22 شخصا من "كوفيد-19" بكلّ من وجدة والناظور وجرسيف وبركان والدريوش.
جدير ذكره أنّ عدد الوفيات بالجهة ذاتها بلغ 29 حالة سجّلت بكلّ من وجدة وبركان والناظور وجرسيف والدريوش.