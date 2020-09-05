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الرئيسية | جهات | الانخفاض يطبع "الحالات النشطة" بشمال المملكة

الانخفاض يطبع "الحالات النشطة" بشمال المملكة

الانخفاض يطبع "الحالات النشطة" بشمال المملكة
أيوب صدور من تطوان
السبت 05 شتنبر 2020 - 20:27

انخفض مجموع المصابين بفيروس "كورونا"، الذين يوجدون قيد العلاج بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى 588 مصابا بمختلف مراكز العزل والتكفل، بما في ذلك الحالات الخاضعة للحجر الصحي المنزلي، موزعين على طنجة أصيلة بـ302 حالة، وإقليم تطوان بـ137 حالة، والحسيمة بـ67 حالة، ثم عمالة المضيق الفنيدق بـ27 حالة، متبوعة بإقليم شفشاون بـ16 إصابة، ووزان بـ6 حالات.

وبلغت نسبة التعافي من فيروس "كورونا" بجهة طنجة تطوان الحسيمة 91 في المائة، عقب تسجيلها شفاء 70 مصابا بـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع عدد المتعافين إلى 9431 شخصا.

ووفق آخر تحديث لبيانات المديرية الجهوية للصحة بطنجة، فإن حالات الشفاء الجديدة توزعت بين عمالة طنجة أصيلة بـ45 حالة، وتطوان بـ11 حالة شفاء، والمضيق الفنيدق والعرائش بـ5 حالات، والحسيمة بحالتي شفاء، إضافة إلى حالة شفاء واحدة بشفشاون ووزان.

وتزامنا مع ذلك، سجلت الجهة ذاتها 64 إصابة جديدة خلال الفترة ذاتها، رافعة الحصيلة التراكمية لعدد المصابين بالفيروس إلى 10277 حالة، وهو ما يمثل 15.10 في المائة من العدد الإجمالي الوطني للإصابات. فيما وصلت نسبة الإماتة إلى 2.5 في المائة، بعدما بلغ عدد الوفيات 258 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة بطنجة، ووفاة واحدة بالحسيمة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بين عمالة طنجة أصيلة بـ30 حالة، وإقليم تطوان بـ23 حالة، إضافة إلى 6 إصابات بإقليم الحسيمة، وحالتين بشفشاون، ومثلهما بوزان، وإصابة واحدة بعمالة المضيق الفنيدق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد السبت 05 شتنبر 2020 - 20:42
نسال الله أن لا يكون الدخول المدرسي عاملا لتفشي الوباء. إن لم تؤخذ جميع الاحتياطات سنكون لا قدر الله في كارثة.
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2
2 - أستاذة السبت 05 شتنبر 2020 - 20:48
الله يشفي الجميع ويرحم لي مات ويدفع علينا هذ الوباء
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3
3 - BOULEVARD de HAMID السبت 05 شتنبر 2020 - 21:09
هذا يعني نجاح الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المسؤولة في هذه المنطقة لذلك يجب تطبيقها في جميع أنحاء الوطن في اقرب وقت قبل فوات الأوان .
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