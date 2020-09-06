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"منجم إميضر" يسجل 23 إصابة جديدة بـ"كورونا"

"منجم إميضر" يسجل 23 إصابة جديدة بـ"كورونا"
محمد آيت حساين
الأحد 06 شتنبر 2020 - 05:26

كشفت مصادر من داخل شركة معادن إميضر، المستغلة لمنجم الفضة بإقليم تنغير، أن الشركة سجلت 23 إصابة بفيروس "كورونا المستجد" في صفوف عمال المنجم، بعد ظهور نتائج حوالي 1250 تحليلة مخبرية.

وحسب المعطيات التي وفرتها المصادر نفسها لهسبريس فإن العمال الـ23، الذين أكدت التحاليل المخبرية إصابتهم بالفيروس التاجي، تم نقلهم جميعا إلى المستشفى المحلي بقلعة مكونة من أجل متابعة البروتوكول العلاجي المعتمد من طرف وزارة الصحة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة ولا تدعو إلى القلق، مشيرة إلى أن باقي العمال الذين أكدت التحاليل المخبرية خلوهم من الفيروس استأنفوا العمل، في انتظار التوصل بالنتائج المتبقية.

وبتسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، ارتفعت حصيلة الإصابات بمنجم إميضر إلى 26 إصابة، إثر تسجيل ثلاث حالات مؤكدة قبل ثلاثة أيام، فيما عملت المصالح الطبية، بتنسيق مع السلطات المحلية، على إخضاع مخالطي المصابين للتحاليل المخبرية.

مصادر مسؤولة بإقليم زاكورة أكدت أن منجم بوزار، الواقع بإقليم ورزازات، سجل السبت عشرات الإصابات بفيروس "كورونا المستجد"، مشيرة إلى أن العمال المصابين غالبيتهم من إقليم زاكورة، فيما الباقون ينحدرون من إقليم ورزازات.

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