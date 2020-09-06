24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3117:0019:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. السقوط من عمارة ينهي حياة خمسيني بمدينة أكادير‬ (5.00)

  2. الحكومة تتخذ تدابير جديدة لتطويق انتشار "كورونا" بالدار البيضاء (5.00)

  3. الإثراء غير المشروع (5.00)

  4. المدرسة في زمن "كوفيد-19" .. "التباعد الجسدي" وتقويم التعلّمات (5.00)

  5. مفارقات حكومية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | مدرسة فرعية آيلة للسقوط تقلق نشطاء في أزيلال

مدرسة فرعية آيلة للسقوط تقلق نشطاء في أزيلال

مدرسة فرعية آيلة للسقوط تقلق نشطاء في أزيلال
حميد رزقي من الفقيه بنصالح
الأحد 06 شتنبر 2020 - 12:52

أثار نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" انتباه السلطة المحلية إلى وضعية "فرعية كلابو"، التابعة لمجموعة مدارس سرمت بجماعة أيت عباس بإقليم أزيلال، التي باتت مهددة بالانهيار بعدما جرفت السيول محيطها.

وتداول النشطاء على نطاق واسع صورا توضح الحالة التي أصبحت عليها الفرعية، وهي قاب قوسين من الانهيار بعدما جرفت الأمطار الرعدية الأخيرة جنباتها، مُحذرين المديرية الإقليمية للتربية من فتح المؤسسة خلال الموسم الحالي.

ودق الحسن تزلكت، من سكان آيت عباس، ناقوس الخطر حول وضعية المؤسسة الراهنة، مشيرا إلى أن السيول الأخيرة فرضت على شباب الدوار "اقتحام" المؤسسة ونقل جميع أثاث الأساتذة خوفا عليها من الإتلاف.

وأضاف الحسن: "الأمطار الرعدية الأخيرة تسببت في أضرار أخرى للمسجد والمنازل المتواجدة بالقرب من الوادي، وبعض الزراعات المعيشية التي أصاب بعضها التلف والبعض الآخر أصبح مهددا بالزوال بالعطش، بعدما غطت الأتربة والأحجار التي جرفتها سيول التساقطات الرعدية سواقي الري".

ويطالب النشطاء الجهات المسؤولة عن قطاع التعليم بالتدخل العاجل لإغلاق الفرعية وبناء أقسام جديدة بعيدة عن مجرى الوادي لتجنب الكارثة، خاصة أن العديد من الأصوات الحقوقية كانت قد طالبت في وقت سابق بالتدخل ومعالجة هذا المشكل الذي يؤرق ساكنة الدوار.

وكان رئيس جماعة آيت عباس صرح لهسبريس شتنبر الماضي حول الموضوع نفسه بأن السلطات الإقليمية منشغلة بمطلب السكان، وبأن الوعاء العقاري يبقى العائق الأكبر لبناء مؤسسة جديدة بالدوار.

يشار إلى أن محمد عطفاوي، عامل إقليم أزيلال، حل الأحد في زيارة مفاجئة إلى دوار كلابو بجماعة آيت عباس، للاطلاع عن كثب على أوضاع المؤسسة والاستماع إلى مقترحات الساكنة لبرمجة الحلول الممكنة، حسب ما أوردته مصادر هسبريس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.