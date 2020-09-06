24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0113:3117:0119:5121:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الإثراء غير المشروع (5.00)

  2. التوجه إلى تفويت مصحات "الضمان الاجتماعي" يلاقي رفض نقابيّين (5.00)

  3. خبير يقدّم وصفة سلامة الدخول المدرسي .. التأخير والتباعد الزمني (5.00)

  4. الانخفاض يطبع "الحالات النشطة" بشمال المملكة (5.00)

  5. مُـدُنٌ بأسمَائها... !! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | زخات رعدية وحرارة مرتفعة تهم مناطق في المملكة‎

زخات رعدية وحرارة مرتفعة تهم مناطق في المملكة‎

زخات رعدية وحرارة مرتفعة تهم مناطق في المملكة‎
هسبريس من الرباط
الأحد 06 شتنبر 2020 - 14:05

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بأن زخات رعدية محليا قوية ستطال عددا من أقاليم وعمالات المملكة، وتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صباح غد الاثنين.

وستهم هذه الزخات الرعدية المصحوبة برياح قوية وتساقط البرد، وفق نشرة إنذارية من "المستوى البرتقالي"، كلا من ميدلت وبولمان وصفرو وفاس وإيفران والحاجب وخنيفرة، وخريبكة وتنغير وورزازات وزاكورة والرشيدية، وأوسرد ووادي الذهب وبوجدور.

وأبرزت المديرية أن عدة أقاليم ستعرف درجات حرارة بين 40 إلى 44 درجة، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، بكل من أسا الزاك وطاطا وكلميم وسيدي إفني وأكادير اداوتنان، وتارودانت والصويرة وشيشاوة ومراكش واليوسفية، والرحامنة وقلعة السراغنة وسيدي بنور وسطات وأسفي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.