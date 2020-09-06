زخات رعدية وحرارة مرتفعة تهم مناطق في المملكة‎

هسبريس من الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بأن زخات رعدية محليا قوية ستطال عددا من أقاليم وعمالات المملكة، وتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صباح غد الاثنين.

وستهم هذه الزخات الرعدية المصحوبة برياح قوية وتساقط البرد، وفق نشرة إنذارية من "المستوى البرتقالي"، كلا من ميدلت وبولمان وصفرو وفاس وإيفران والحاجب وخنيفرة، وخريبكة وتنغير وورزازات وزاكورة والرشيدية، وأوسرد ووادي الذهب وبوجدور.

وأبرزت المديرية أن عدة أقاليم ستعرف درجات حرارة بين 40 إلى 44 درجة، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، بكل من أسا الزاك وطاطا وكلميم وسيدي إفني وأكادير اداوتنان، وتارودانت والصويرة وشيشاوة ومراكش واليوسفية، والرحامنة وقلعة السراغنة وسيدي بنور وسطات وأسفي.