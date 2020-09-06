أكاديمية مراكش آسفي تبقي موعد الدخول المدرسي

إبراهيم مغراوي من مراكش

أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي أن الدخول المدرسي الرسمي لسنة 2020-2021 سيتم في موعده يوم الإثنين 7 شتنبر، بجميع المؤسسات التربوية بجهة مراكش آسفي.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع للجنة التقنية لتبادل المعلومات وتتبع الدخول المدرسي، برئاسة والي جهة مراكش-آسفي، وبحضور مدير أكاديمية التربية والتكوين المهني، والمديرية الجهوية للصحية.

وبعد تقديم معطيات عن رغبات الأسر، واقتراحات المؤسسات التعليمية بشأن الأنماط التربوية الأنسب على مستوى عمالة مراكش، فإن إعلان تفاصيل الأنماط التربوية المعتمدة بالمؤسسات التعليمية سيتم حسب الوضعية الوبائية، والشروط الوقائية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي، والواردة بالمذكرة الوزارية المنظمة للدخول المدرسي 2020/2021.

أما بقلعة السراغنة فقررت السلطات الإقليمية اعتماد نمط التعليم عن بعد بعاصمة الإقليم، نتيجة تنامي عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وفي باقي الجماعات الترابية (42 جماعة) سيُعتمد نمط التعليم الحضوري بالتناوب، بصفة مؤقتة، في انتظار تحسن الوضعية، بعد انطلاق الدخول المدرسي يوم 7 شتنبر الجاري.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية قررت اعتماد نمط التعليم الحضوري والتعليم الذاتي كصيغتين تربويتين في بداية الموسم الدراسي 2021 – 2020، الذي سينطلق في 7 شتنبر بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية.

ويشار إلى أن نسبة كبيرة من أولياء أمور التلاميذ اختاروا التعليم الحضوري، بعدما فسحت الوزارة الوصية المجال أمام الأسر من أجل التعبير عن رغبتها في استفادة أبنائها من نمط التعليم الحضوري، من خلال تعبئة استمارة مخصصة لذلك.