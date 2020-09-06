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كُتّاب وآراء
مغاربة يهزمون كورونا دون معرفة الإصابة بالمرض
رصدت اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد التي تجريها مختلف المراكز الصحية بإقليم صفرو، خلال الأسبوع المنصرم، 115 حالة اكتسبت الأجسام المضادة للفيروس التاجي، ما يشير إلى أن الأشخاص المعنيين بهذه الحالات أصيبوا بالعدوى وتماثلوا للشفاء دون أن يخضعوا للبرتوكول العلاجي.
ووفقا لبيانات المندوبية الإقليمية للصحة بصفرو فقد عرف يوما الإثنين والخميس رصد أكبر حصيلة يومية للحالات التي اكتسبت المناعة ضد فيروس كورونا المستجد، إذ تم خلالهما، على التوالي، إحصاء 29 و30 شخصا تحمل أجسامهم الأجسام المضادة للفيروس.
ووفقا للمعطيات الصادرة عن مصدر هسبريس فقد رصد الكشف السيرولوجي السريع، إبان الفترة ذاتها، 28 حالة إيجابية؛ وهي الحالات التي تم توجيهها نحو المستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو لإتمام الفحوصات والتأكد من حالتها عبر اختبارات الـPCR؛ فيما تم استبعاد ما مجموعه 415 حالة بعد كشف سريع سلبي.