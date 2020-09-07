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كُتّاب وآراء
تطويق كورونا بتعقيم مؤسسات التعليم في بني ملال
تواصل السلطات المختصة بإقليم بني ملال عمليات مكثفة لتعقيم جميع مرافق وفضاءات المؤسسات التعليمية بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم، تنفيذا للبروتوكول الصحي المعتمد هذه السنة.
وتروم عمليات التعقيم توفير الشروط الوقائية لاستقبال التلميذات والتلاميذ في ظروف صحية جيدة وآمنة، وحفظ صحة وسلامة الأطقم الإدارية والتربوية وكذا عموم المرتفقين بمختلف المقرات الإدارية والمؤسسات التعليمية.
وحسب معطيات تحصلت عليها هسبريس فإن مختلف هذه الإجراءات التدبيرية تأتي طبقا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع التشاوري التنسيقي المنعقد بمقر الولاية، تحت رئاسة والي الجهة وبحضور كافة المتدخلين المعنيين، والذي تمّ من خلاله تدارس وتباحث الإجراءات المتعلقة بالاستعدادات والتحضير للدخول المدرسي الجديد.
جدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سبق أن أعلنت أن تاريخ الدخول المدرسي الرسمي 2020-2021 حدد بشكل فعلي يوم الإثنين 7 شتنبر 2020 بالنسبة للسلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وبالسنة الثانية لأقسام التحضير لشهادة التقني العالي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
كيف يمكن تطويق كورونا بمجرد تعقيم الأقسام الدراسية التي كانت اصلا مغلقة منذ شهور.. أي منطق هذا؟