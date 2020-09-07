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تدابير ميدانية تضمن سلامة التلاميذ في إقليم ميدلت

تدابير ميدانية تضمن سلامة التلاميذ في إقليم ميدلت
ياسين أوشن
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 08:04

استعدادا لاستقبال تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية في الجماعة الترابية أيت إزدك بإقليم ميدلت؛ نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، الأحد، حملة تعقيم واسعة، شملت مرافق وفضاءات تربوية، تنفيذا لتعليمات وتدابير البروتوكول الصحي المعتمد للحد من انتشار "كوفيد-19".

وفي هذا السياق، أوضحت المديرية عينها أنه بناء على البرقية العاملية بتاريخ 4 شتنبر الجاري، انطلقت اجتماعات اللجان المحلية تحت إشراف السلطة المحلية، لتتبع الاستعداد لانطلاق الموسم التربوي الحالي في ظروفه الاستثنائية.

ولم تفوت المديرية ذاتها الفرصة دون أن تشكر كل من ساهم في هذه العمليات على الصعيد الإقليمي، من أطر إدارية وتربوية وجماعات ترابية وفعاليات المجتمع المدني، على المجهودات المبذولة للتصدي لهذا الوباء، حفاظا على سلامة التلميذات والتلاميذ وأطر المؤسسات وجميع المرتفقين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة أشرف عليها عبد الرزاق غزاوي، المدير الإقليمي، بشراكة مع جماعة أيت إزدك، وبحضور رئيسة الجماعة نفسها، والقائد ورؤساء المصالح بالمديرية، ومدير ثانوية القيروان، والأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسة.

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1 - مغربي مخدم عقلو الاثنين 07 شتنبر 2020 - 08:25
ما فائدة تعقيم مدارس ظلت مغلقة لمدت ستت أشهر. الفيروس مات و شبع موت بدون تعقيم. هادشي علاش خاص الوعي ديال المسؤولين. حيت ملي كيكونو عندنا مسؤولين جهلاء كيخصرونا الفلوس غير هكاك
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