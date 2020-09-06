فاس مكناس تسجل 42 وفاة بـ"كورونا" في أسبوع

رشيد الكويرتي من فاس

أحصت جهة فاس مكناس، خلال الأسبوع المنصرم، 910 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و42 حالة وفاة، مقابل تماثل 1128 شخصا للشفاء التام من الفيروس.

ووفقا لما أوردته المديرية الجهوية للصحة، في نشرتها الأسبوعية للحالة الوبائية بالجهة، تصدرت مدينة فاس، من حيث عدد الإصابات بالفيروس، باقي عمالات وأقاليم الجهة، بتسجيل 397 حالة، بمعدل 49.6 حالات إصابة في اليوم، تلتها مدينة مكناس بـ230 حالة، بمعدل 28.75 حالة في اليوم، ثم إقليم تازة الذي سجل 145 حالة، بمعدل 18.1 حالة في اليوم الواحد، متبوعا بإقليم إفران بـ73 حالة إصابة جديدة، بمعدل 9.1 حالة في اليوم.

وسجل، خلال الفترة ذاتها، إقليم صفرو 24 حالة، أي بمعدل 3 حالات كل 24 ساعة، فيما أحصى إقليم بولمان 67 حالة جديدة؛ وذلك بمعدل إصابة يومي يناهز 8.3 حالات، وإقليم الحاجب 34 حالة، بمعدل يصل 4.2 حالة في اليوم، وإقليم مولاي يعقوب 6 حالات، بمعدل 0.75 حالة في اليوم. أما إقليم تاونات فسجل 50 حالة جديدة، خلال الأسبوع نفسه، بمعدل يومي يقارب 6.25 حالة.

وبخصوص حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بوباء "كوفيد-19" أفاد مصدر هسبريس بأن جهة فاس مكناس أحصت، خلال الأسبوع المنصرم، 42 حالة وفاة، توزعت على فاس بـ25 وفاة، ومكناس بـ7 وفيات، وتازة بـ3 وفيات؛ بينما تم تسجيل حالتي وفاة بكل من أقاليم تاونات وبولمان ومولاي يعقوب، فيما فتك الفيروس بحالة واحدة بإقليم إفران.

وفي ما يتعلق بالحصيلة الأسبوعية للحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس بعموم جهة فاس مكناس، فقد بلغت 1128 حالة شفاء؛ إذ سجلت مدينة فاس تعافي 534 حالة، ومكناس 206 حالات، وصفرو 50 حالة، وتازة 147 حالة، وبولمان 89 حالة، وإفران 41 حالة، وتاونات 38 حالة، والحاجب 29 حالة، ومولاي يعقوب 15 حالة شفاء.

ونبهت المديرية الجهوية للصحة إلى الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإصابة الحرجة الواردة على مصالح الإنعاش، مشددة على ضرورة الالتزام بالقواعد الاحترازية التي تسنها السلطات الصحية والمحلية لتجنب عدوى فيروس كورونا المستجد، والمتمثلة في وضع القناع بشكل سليم، واستعمال وسائل النظافة والتعقيم، واتخاذ مسافة الأمان، وتجنب الأماكن المزدحمة.