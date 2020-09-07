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فيروس "كورونا" يتسلّل إلى سجن مليلية المحتلّة

فيروس "كورونا" يتسلّل إلى سجن مليلية المحتلّة
عبد الكريم هرواش من الناظور
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 02:20

أعلنت السّلطة المحليّة بمدينة مليلية المحتلّة، الأحد، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في السّجن المحلّي بالثغر السّليب.

وحسب ما أورده موقع "ألفارو دو مليليا" فالأمر يتعلّق بمهاجر من الموقوفين على خلفية أحداث الشّغب التي شهدها، مؤخّرا، مركز اللاجئين.

وأضاف المصدر ذاته أن أعراض الفيروس التّاجي بدأت تظهر على المصاب منذ يوم الأربعاء، ليتم نقله إلى العزل الطبي وإخضاعه لاختبار جاءت نتيجته إيجابية.

وتعمل السّلطات الصحية بالمدينة ذاتها على تحديد مخالطي المصاب داخل السجن المحلي ومركز اللاجئين لعزلهم وإخضاعهم لتحاليل الكشف عن فيروس "كوفيد-19".

يذكر أن 33 شخصا من المقيمين بمركز اللاجئين المعروف اختصارا بـ"سيتي" تم توقيفهم يوم 26 غشت المنصرم، على خلفية أحداث شغب متعلّقة باحتجاجهم من أجل نقلهم إلى مدريد، بعد مكوثهم مدة طويلة بمليلية.

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